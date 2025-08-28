Названы знаки зодиака, которые говорят то, что думают

Есть люди, которые долго и упорно думают, прежде чем что-то сказать, взвешивают свои слова и подстраиваются под других. Но есть и те, кто не может, а часто и не хочет скрывать то, о чем думает, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют астрологи Mixnews, их честность порой может быть полезной, а порой – создавать неудобные ситуации, но одно можно сказать наверняка: с ними вы всегда знаете, на каком уровне находитесь.

Овен

Овны известны своей прямотой. Если что-то их беспокоит или волнует, они скажут об этом сразу, независимо от обстоятельств. Их натура не склонна к долгим размышлениям и анализу – они скорее причинят кому-то боль, чем скроют правду. Хотя некоторым это может показаться жестоким, их намерения не плохи: Овны просто верят, что честность – лучшая политика.

Близнецы

Близнецы не умеют долго держать свои мысли при себе, ведь они от природы общительны и всегда готовы высказаться. Если что-то их беспокоит, они поделятся этим во весь голос. Благодаря своему уму и любопытству они способны говорить то, что другие могут только думать. Иногда они могут переусердствовать, но именно поэтому они часто становятся душой любой компании.

Стрелец

Стрельцы известны своей жестокой честностью и любовью к правде. Они считают, что нет смысла приукрашивать или скрывать правду, ведь правда все равно выйдет наружу. Их открытость может шокировать, но в то же время освежать – Стрельцы никогда не станут сплетничать, а расскажут все прямо в лицо. Именно за это их часто ценят, хотя с их прямотой порой бывает непросто смириться.

Водолей

Водолеи оригинальны и независимы, и их мнение редко скрывается. Когда они чувствуют, что должны что-то сказать, они делают это не задумываясь. Их не интересуют социальные правила или "что скажут другие" – для них важнее высказать свою точку зрения. Их часто считают бунтарями именно потому, что у них нет фильтров, но их честность придает им искренность, которую ценят окружающие.

