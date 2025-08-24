#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которые всегда думают, что говорят

Мысли, руки, очки, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 05:30 Фото: pexels
Многих в детстве учили сначала хорошо подумать, и только потом говорить. Три знака зодиака усвоили этот урок и теперь взвешивают каждое свое слово, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail перечисли знаки, которые хорошо представляют, как именно нужно выстроить диалог.

Скорпион

Гений продуманности и манипуляции, который ни одного слова не скажет просто так: даже междометия и союзы будут стоять ровно на том месте, которое принесет Скорпиону наибольшую выгоду. К молчанию это, кстати, тоже относится: если ваш знакомый Скорпион в ответ на многословную тираду только улыбается или многозначительно приподнимает бровь, знайте – так надо.

Дева

Рациональная Дева ничего на свете не делает без того, чтобы как следует подготовиться – и разговоры не исключение. Поймать Деву на слове или тем более подловить на каком-то опрометчивом заявлении или обещании – гиблое дело. А даже если вдруг она что-то такое и скажет, то как дважды два докажет вам, что совершенно не это имела в виду, – еще вы же и прощения будете просить.

Весы

Весы больше всего на свете боятся конфликтов, а потому с раннего детства приучены думать, прежде чем что-то сказать. Кроме того, Весы – те еще манипуляторы (не обманывайтесь их милой внешностью и обаянием), которые добиваются своего, сохранив при этом образ, который и мухи не обидит. Так что если вы идете на встречу с Весами и планируете убедить их в чем-то, что нужно вам и не очень нужно им – лучше сразу распрощайтесь со всякими надеждами.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, у которых есть секреты даже от самых близких.

Аксинья Титова
