Какие предостережения подготовили астрологи всем знакам зодиака на ближайшую неделю

Астрологи опубликовали общий гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю, с 1 по 7 сентября, сообщает Zakon.kz.

Понедельник

1 сентября гороскоп идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало. Звезды склоняют к тому, чтобы на время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные, ответственные дела сегодня по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами. Зато полет фантазии способен подарить незабываемые ощущения в творчестве и любви.

Вторник

Сегодня гороскоп предполагает повышенное стремление к независимости и готовность любой ценой отстаивать свои интересы. Звезды наделяют такими качествами, как самостоятельность, решительность и категоричность, так что в любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов. Наоборот, в течение дня вы можете заметить нежелание людей считаться с чужим мнением и мириться с вмешательством в свои дела. Зато день прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле "семь раз отрежь", где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.

Среда

3 сентября по гороскопу удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства. Впрочем, сегодня и от любви до ненависти недалеко, так что будьте осторожны, играя чувствами и нервами других – сегодня это особенно опасно. По причине эмоциональности день плох для любых переговоров и вообще для бизнеса и ведения дел, где избыток чувств, мягко говоря, неуместен. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.

Четверг

В этот день гороскоп, в отличие от предыдущего дня, – обещает отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Звезды наделяют такими качествами, как рассудительность, умение просчитывать ситуацию, договариваться с партнерами и находить компромисс, а также, в случае необходимости, принимать решительные меры. День сегодня прекрасно подходит для ведения бизнеса, любых самостоятельных проектов и шагов, а также для деловых и личных переговоров. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.

Пятница

5 сентября звезды гороскопа обещают, что слово "хочу" будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово "надо". И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, – все это сегодня будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций.

Суббота

6 сентября звезды гороскопа обещают, что эмоции будут переменчивы, как ветер, но несмотря на эту переменчивость, они могут достигать огромной силы – у кого-то разрушительной, у кого-то созидательной, как повезет. День наделяет такими качествами, как энергичность, любознательность, пробивные способности и огромная вера в себя. Все это позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией сегодня могут возникнуть большие проблемы: день совершено не склоняет ни к тому, ни к другому.

Воскресенье

7 сентября по гороскопу хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Звезды не склоняют к решению сверхзадач, зато благоприятствуют спокойному и размеренному претворению в жизнь давно задуманных планов. В этот день вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное "но" – звезды сегодня будут склонять к излишней серьезности и даже строгости, что может несколько омрачать ваше настроение. Чтобы избежать этого, постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.