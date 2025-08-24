Шансы, риски и время для отдыха: что ждет все знаки зодиака в ближайшую неделю

Астрологи составили общий прогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю с 25 по 31 августа, сообщает Zakon.kz.

Понедельник

В этот день звезды гороскопа не склоняют к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе. Также день благоприятствует общению, знакомствам, учебе, однако при этом может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви – эмоции сегодня будут особенно яркими.

Вторник

Гороскоп во вторник практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы! Ваши желания находятся в гармонии с возможностями, так что не бойтесь мечтать и главное – смелее претворяйте свои мечты в реальность. Звезды благосклонны к тем, кто не боится действовать. Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах. Прекрасное время для нестандартных решений и амбициозных проектов, так что не разменивайтесь на мелочи!

Среда

В среду гороскоп переполнен флюидами повышенной общественной активности. Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит. Дать дружеский совет, укорить за неправильное поведение, навязать свое мнение – в этот день подобное поведение многим будет казаться в порядке вещей. Такой уж это день, что каждый будет считать, что он точно знает, как надо. Ну а поскольку мнения вряд ли будут совпадать, то любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.

Четверг

Гороскоп в четверг будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. День удачен для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. Будьте осторожнее с чувствами окружающих – сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.

Пятница

Гороскоп в пятницу предвещает удачу тем, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – воспользоваться этим, перейдя от слов к делу. Сегодня есть шанс "вытянуть" даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез, засучив рукава. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими – старайтесь не давить на окружающих, иначе получите жесткий отпор и потратите весь могучий потенциал этого дня на бессмысленные пререкания.

Суббота

Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды гороскопа обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что верный мат, который вы так долго готовили своему противнику, придется отложить до лучших времен, ибо время вышло. Еще один подвох этого дня: скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Мозг будет занят другими вещами, и есть риск настолько уйти в свои мысли, что в итоге пренебречь техникой безопасности или задуматься при переходе через дорогу. Будьте внимательнее, чтобы избежать травм! Кроме того, сегодня ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.

Воскресенье

В воскресенье звезды гороскопа предупреждают, что если в ваших отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность. Ничего не поделаешь, день склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь. Впрочем, если не отвлекаться на выяснение отношений, день может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.

