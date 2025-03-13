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Советы

Названы два знака зодиака, которым апрель принесет деньги и удачу

гороскоп астрология ароматерапия, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 13:38 Фото: pexels
Астрологи уверенно заявляют, что весна 2025 года принесет судьбоносные перемены. В особенности они ярко проявятся в жизни двух знаков зодиака. Так, Козероги и Раки окажутся в списке везунчиков, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Козерог станет настоящей звездой делового мира в апреле 2025 года. В течение месяца трудолюбивые Козероги могут ожидать повышения на работе, получения крупных заказов или выгодных контрактов. Тем, кто давно мечтает о смене сферы деятельности или открытии бизнеса, стоит прислушаться к знакам судьбы.

Для Раков апрель станет временем удачи и неожиданной прибыли. Полнолуние в их знаке принесет благоприятные возможности, связанные с наследством, премиями или даже крупным выигрышем. Этот месяц также хорош для переговоров, подписания важных документов и крупных покупок, которые окажутся выгодными в долгосрочной перспективе.

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С 13 марта пять знаков зодиака начнут жить по законам сказки
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В пятницу, 14 марта, земляне столкнутся с удивительным и пугающим астрологическим явлением. Во-первых, именно в этот день состоится полнолуние. Во-вторых, это будет Кровавое полнолуние. Астрологи рассказали, чего ждать представителям зодиакального круга от этого события.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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