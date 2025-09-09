Названы два знака зодиака, под которыми рождаются люди с высоким интеллектом

Важно отметить, что интеллект определяется не только датой рождения, но и рядом генетических, социальных и образовательных факторов, однако астрологи отмечают определенные закономерности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Mixnews отметили, что среди двенадцати знаков зодиака Дева и Водолей выделяются как знаки, в которых чаще всего рождаются люди с ярко выраженными интеллектуальными способностями, аналитическим складом ума и нестандартным мышлением.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы (23 августа – 22 сентября), часто известны своей точностью, методичностью и способностью замечать даже мельчайшие детали. Именно эта черта характера делает их чрезвычайно успешными в областях, требующих аналитического мышления, логики и критической оценки. Их интеллект не всегда самый яркий или заметный, но он глубокий и всесторонний. Девы не делают поспешных выводов, а внимательно наблюдают, анализируют и только потом принимают решения.

Их стремление понимать все до мельчайших деталей позволяет им преуспевать в науке, инженерии, медицине, лингвистике и многих других дисциплинах, требующих системного подхода и сосредоточенности.

Водолей

Водолеи (20 января – 18 февраля) часто упоминаются, когда речь идет об оригинальности, дальновидности и интеллектуальной независимости. Их интеллект нестандартен: они – новаторы, побуждающие к размышлениям и видящие мир с другой точки зрения. Водолеи – воздушный знак, что наделяет их живостью ума, но также и потребностью в свободе выражения своих идей, даже если эти идеи кажутся необычными или слишком опережающими время.

Их умы по природе тяготеют к абстрактным концепциям, технологиям, философии и социальным проблемам. Водолеи часто являются движущей силой прогресса в своих сообществах.

