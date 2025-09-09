#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
535.13
627.44
6.52
Советы

Названы два знака зодиака, под которыми рождаются люди с высоким интеллектом

Профессор, человек, очки, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 05:30 Фото: pexels
Важно отметить, что интеллект определяется не только датой рождения, но и рядом генетических, социальных и образовательных факторов, однако астрологи отмечают определенные закономерности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Mixnews отметили, что среди двенадцати знаков зодиака Дева и Водолей выделяются как знаки, в которых чаще всего рождаются люди с ярко выраженными интеллектуальными способностями, аналитическим складом ума и нестандартным мышлением.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы (23 августа – 22 сентября), часто известны своей точностью, методичностью и способностью замечать даже мельчайшие детали. Именно эта черта характера делает их чрезвычайно успешными в областях, требующих аналитического мышления, логики и критической оценки. Их интеллект не всегда самый яркий или заметный, но он глубокий и всесторонний. Девы не делают поспешных выводов, а внимательно наблюдают, анализируют и только потом принимают решения.

Их стремление понимать все до мельчайших деталей позволяет им преуспевать в науке, инженерии, медицине, лингвистике и многих других дисциплинах, требующих системного подхода и сосредоточенности.

Водолей 

Водолеи (20 января – 18 февраля) часто упоминаются, когда речь идет об оригинальности, дальновидности и интеллектуальной независимости. Их интеллект нестандартен: они – новаторы, побуждающие к размышлениям и видящие мир с другой точки зрения. Водолеи – воздушный знак, что наделяет их живостью ума, но также и потребностью в свободе выражения своих идей, даже если эти идеи кажутся необычными или слишком опережающими время.

Их умы по природе тяготеют к абстрактным концепциям, технологиям, философии и социальным проблемам. Водолеи часто являются движущей силой прогресса в своих сообществах.

Ранее были названы главные прокрастинаторы среди знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
О смертельной опасности аспирина предупредил известный врач
Советы
16:52, 08 сентября 2025
О смертельной опасности аспирина предупредил известный врач
Школьники не высыпаются: чем это грозит и как помочь
Советы
15:05, 08 сентября 2025
Школьники не высыпаются: чем это грозит и как помочь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: