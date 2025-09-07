#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Советы

Названы главные прокрастинаторы среди знаков зодиака

Прокрастинация, ноутбук, человек, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 08:19 Фото: pexels
Прокрастинация – привычка, которая время от времени свойственна всем, но некоторые люди превращают ее в образ жизни, откладывая выполнение задач на последний момент, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют астрологи Mixnews, они не обязательно ленивы, но часто не знают, как начать дела вовремя. Вот знаки зодиака, которые часто откладывают выполнение задач на последний момент.

Близнецы

Близнецы известны своей беспорядочной энергетикой, но им трудно сосредоточиться на одной задаче. Из-за своей рассеянности они часто откладывают дела до тех пор, пока время не станет поджимать. Они работают лучше всего, когда чувствуют срочность и адреналин в последнюю минуту. Любопытство часто отвлекает их от дел, поэтому они всегда находят что-то более интересное, чем то, что им нужно сделать.

Стрелец

Стрельцы любят свободу и не любят ограничений, поэтому они откладывают дела на потом, насколько это возможно. Они склонны верить, что "время всегда есть", что часто приводит их к панике в последнюю минуту. Однако, когда приближается дедлайн, они мобилизуются и успевают все сделать вовремя. Их оптимизм заставляет их думать, что все сложится само собой.

Рыбы

Рыбы легко уходят в мир собственных фантазий, вместо того чтобы заниматься практическими делами. Из-за этого они откладывают дела до тех пор, пока не смогут больше их игнорировать. Когда же они берутся за дело, то часто работают в спешке и под давлением, но потом удивляют и себя, и окружающих. Их эмоциональная натура часто мешает им организовать себя и дисциплинировать.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые год могут прожить без интимных отношений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Астрологи назвали три знака зодиака, которые год могут прожить без интимных отношений
Советы
05:40, Сегодня
Астрологи назвали три знака зодиака, которые год могут прожить без интимных отношений
Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет встреча, меняющая все
Советы
17:36, 06 сентября 2025
Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет встреча, меняющая все
Какой магний выбрать: что говорят врачи и почему это важно
Советы
16:26, 06 сентября 2025
Какой магний выбрать: что говорят врачи и почему это важно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: