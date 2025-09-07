Названы главные прокрастинаторы среди знаков зодиака

Прокрастинация – привычка, которая время от времени свойственна всем, но некоторые люди превращают ее в образ жизни, откладывая выполнение задач на последний момент, сообщает Zakon.kz.

Как поясняют астрологи Mixnews, они не обязательно ленивы, но часто не знают, как начать дела вовремя. Вот знаки зодиака, которые часто откладывают выполнение задач на последний момент.

Близнецы

Близнецы известны своей беспорядочной энергетикой, но им трудно сосредоточиться на одной задаче. Из-за своей рассеянности они часто откладывают дела до тех пор, пока время не станет поджимать. Они работают лучше всего, когда чувствуют срочность и адреналин в последнюю минуту. Любопытство часто отвлекает их от дел, поэтому они всегда находят что-то более интересное, чем то, что им нужно сделать.

Стрелец

Стрельцы любят свободу и не любят ограничений, поэтому они откладывают дела на потом, насколько это возможно. Они склонны верить, что "время всегда есть", что часто приводит их к панике в последнюю минуту. Однако, когда приближается дедлайн, они мобилизуются и успевают все сделать вовремя. Их оптимизм заставляет их думать, что все сложится само собой.

Рыбы

Рыбы легко уходят в мир собственных фантазий, вместо того чтобы заниматься практическими делами. Из-за этого они откладывают дела до тех пор, пока не смогут больше их игнорировать. Когда же они берутся за дело, то часто работают в спешке и под давлением, но потом удивляют и себя, и окружающих. Их эмоциональная натура часто мешает им организовать себя и дисциплинировать.

