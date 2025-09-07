#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которые год могут прожить без интимных отношений

Постель, еда, одиночество, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 05:40 Фото: pixabay
Многие любят секс, но кто-то не может и дня без него прожить, а кто-то без проблем найдет, на какие другие дела переключиться, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail рассказали, представителям каких знаков не составит труда прожить без этого занятия целый год и при этом чувствовать себя замечательно.

Козерог

Вопреки распространенному мнению Козерог отнюдь не прочь как следует порадовать себя и того, кого любит, и определенно знает, как именно это можно сделать ко взаимному удовольствию. Но так как самые главные и нежные отношения (а также устойчивая эмоциональная связь) достаются все-таки его работе, то перерыва в плотских радостях он даже не заметит.

Дева

Деву не назовешь, конечно, гигантом секса, но своего она не упустит. При этом главная эрогенная зона у людей этого знака расположена где-то в районе мозга, и большинство из них охотно променяют интим на хороший интересный разговор. И если сказать Деве, что в ближайшие 12 месяцев ничего такого ей не положено, она если и расстроится, то не слишком: поговорить-то всегда можно.

Скорпион

Самый сексуальный знак зодиака, точно знающий, как получить удовольствие, вполне может от него отказаться – и ничего ему за это не будет. Два условия: во-первых, отказ должен быть добровольным, а во-вторых, обоснованным, то есть Скорпион должен понимать, ради чего ему эта аскеза. И если звезды сошлись, то свой добровольный целибат он не только легко перенесет, но и достигнет невиданных карьерных или духовных вершин.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые только хорошеют с возрастом.

Аксинья Титова
