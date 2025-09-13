#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали знаки зодиака, которые предугадывают события

Гадания, карты, мистика, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 05:20 Фото: pexels
У каждого из знаков есть свои сильные стороны, которые помогают им быть всегда на шаг впереди. Некоторые люди словно предвидят будущее, понимают, как будут развиваться события, и принимают идеально правильные решения, сообщает Zakon.kz.

По информации Леди Mail, это может быть феноменальная интуиция, умение читать обстоятельства или их врожденная способность видеть глубже, чем другие. То, что многим покажется магией, кроется в деталях, анализе, а порой – тревожности, которая просто не дает спокойно жить.

Рыбы

Рыбы – настоящие зодиакальные медиумы. Их интуиция невероятно развита, и иногда кажется, что они способны читать мысли окружающих. Вы только подумали что-то, а они уже спрашивают, не такая ли мысль ли появилась в вашей голове. Представители этого знака зодиака словно чувствуют энергию событий задолго до их наступления, а их подсознание постоянно анализирует знаки и сигналы, которые другие могут даже не заметить.

Скорпион

А вот этот знак – прирожденный стратег. Невероятная способность Скорпионов разгадывать намерения людей позволяет им почти всегда оставаться на шаг впереди. Представители этого знака зодиака замечают малейшие изменения в поведении окружающих и мгновенно интерпретируют их в контексте текущей ситуации.

Козерог

Козероги редко полагаются на удачу или случайности. Их способность предвидеть события основана на логике, трезвом анализе и умении видеть перспективу. Они просчитывают ходы наперед и строят стратегии так, чтобы всегда быть готовыми к любым неожиданностям. Порой это всего лишь тревожность и желание сохранить статус, но, когда Козерог оказывается прав, его уже не убедить, что анализировать каждую мелочь – не самая лучшая идея.

Водолей

Водолеи видят мир с необычного ракурса. Они обладают крайне нестандартным мышлением и часто предугадывают события благодаря своей способности видеть связи, которые ускользают от других. Их мозг словно работает на опережение, анализируя возможности будущего.

Дева

Девы предугадывают события, основываясь на внимании к деталям и аналитических способностях. Они замечают мелочи, которые другие пропускают, и делают выводы, способные удивить своей точностью. Девы предпочитают действовать в рамках логики, но их чутье на ошибки и недочеты граничит с интуицией. Они, кстати, особенно быстро улавливают негатив, так что то, что они вам не нравятся, они поймут (или додумают) быстрее, чем то, что вы просто собираетесь сделать им сюрприз.

Близнецы

Они – мастера общения, которые постоянно находятся в потоке информации. Близнецы собирают данные отовсюду: из разговоров, новостей, наблюдений. Их умение обрабатывать информацию молниеносно позволяет им понимать, куда движутся события. Близнецы отлично считывают настроения общества. А благодаря своей гибкости и быстроте мышления видят, какие пути открыты перед ними, и выбирают лучший.

Ранее астрологи назвали знаки с самым сильным женским характером.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
