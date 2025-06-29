Астрологи перечислили знаки зодиака, которым трудно принять перемены

В то время как некоторые знаки зодиака принимают перемены как старых друзей, другие видят в них нежеланных гостей, которые нарушают идеальный порядок, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews назвали знаки зодиака, которым трудно даются перемены.

Телец

Для Тельца стабильность – это нечто успокаивающее, знакомое и труднозаменимое. Все новое должно пройти строгую проверку комфортом, безопасностью и смыслом. Они рассматривают перемены как угрозу собственному миру. И пока все остальные уже пользуются новым приложением, Телец упорно пытается вернуться к старой версии.

Дева

Для Дев перемены – синоним беспорядка, неопределенности и возможности ошибки. Во всем должна быть структура, четкий порядок и старая добрая рутина. Новые способы работы, новая любовь, новые места? Только когда они проанализированы со всех сторон и подтверждены как полезные. В противном случае лучше ничего не трогать.

Рак

Раков трогают перемены. Они привязываются к дому, воспоминаниям, отношениям. Даже когда что-то больше не работает, они могут держаться за старое просто потому, что оно им знакомо. В мире, полном неопределенности, Рак полагается на то, что знает и любит.

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