В эти выходные три знака зодиака обретут новые отношения или восстановят старые

Согласно прогнозу, эти выходные (13, 14 сентября) подарят Ракам, Весам и Рыбам перемены в личной жизни. Для кого-то это будет встреча с новым человеком, а для кого-то – долгожданное примирение, сообщает Zakon.kz.

Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков эти дни станут временем примирения. Возможен разговор, который снимет напряжение и вернет доверие в отношениях. Легкая инициатива с вашей стороны способна открыть дверь к гармонии.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы могут встретить человека, который пробудит в них давно забытые чувства. Это необязательно романтика – иногда дружеская поддержка становится началом новой близости. Важно быть открытыми и честными.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам выходные сулят неожиданные встречи. Они могут столкнуться с теми, с кем давно потеряли связь, или завязать разговор с новым человеком, который окажется особенно важным. Это время, когда судьба мягко подталкивает к изменениям в личной жизни.

