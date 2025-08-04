У кого из знаков зодиака начнется новая жизнь в сентябре 2025

Сентябрь 2025 года обещает стать настоящей вехой в жизни некоторых представителей зодиакального круга. Тельцы, Весы, Скорпионы и Рыбы с первых чисел осеннего месяца почувствуют перемены, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, астрологи отмечают Тельцов. После непростого лета сентябрь станет их перезагрузкой. У трудолюбивых Тельцов начнется период, когда деньги приходят легче, а отношения выстраиваются на глубоком уровне понимания. Их ждет карьерный рост, новая работа или предложение, от которого невозможно отказаться.

Весы ощутят, что все встало на свои места. Удача будет преследовать их буквально на каждом шагу: от случайной встречи до долгожданного телефонного звонка, который изменит многое. Это идеальный месяц для переезда, начала новых проектов и даже вступления в брак. Планеты будто открывают перед Весами портал в будущее, где их ждет больше света, гармонии и стабильности.

А вот у Скорпионов начнется настоящее возрождение. В первый осенний месяц представители этого знака смогут избавиться от старых привязок, болезненных воспоминаний и разрушительных привычек. Для многих Скорпионов этот месяц станет точкой невозврата, но в хорошем смысле: они наконец-то отпустят прошлое и войдут в новую жизнь с ясным сознанием и сильной волей.

Не останутся в стороне и Рыбы. Их сентябрь будет наполнен символами и знаками, которые подскажут правильный путь. Удача, как сказано в публикации издания "Стерлеград", придет к ним в форме вдохновения, творческого подъема и, возможно, неожиданного признания со стороны влиятельных людей.

Ранее известный астролог Василиса Володина опубликовала прогноз по знакам зодиака на август 2025 года. По словам специалиста, с 6 по 12 августа противостояние Марса с Сатурном и Нептуном откроет новые возможности, которые важно не упустить.