#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
543.24
619.89
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
543.24
619.89
6.78
Советы

У кого из знаков зодиака начнется новая жизнь в сентябре 2025

новая жизнь, гороскоп, астрология, кому повезет в сентябре, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 17:03 Фото: pexels
Сентябрь 2025 года обещает стать настоящей вехой в жизни некоторых представителей зодиакального круга. Тельцы, Весы, Скорпионы и Рыбы с первых чисел осеннего месяца почувствуют перемены, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, астрологи отмечают Тельцов. После непростого лета сентябрь станет их перезагрузкой. У трудолюбивых Тельцов начнется период, когда деньги приходят легче, а отношения выстраиваются на глубоком уровне понимания. Их ждет карьерный рост, новая работа или предложение, от которого невозможно отказаться.

Весы ощутят, что все встало на свои места. Удача будет преследовать их буквально на каждом шагу: от случайной встречи до долгожданного телефонного звонка, который изменит многое. Это идеальный месяц для переезда, начала новых проектов и даже вступления в брак. Планеты будто открывают перед Весами портал в будущее, где их ждет больше света, гармонии и стабильности.

А вот у Скорпионов начнется настоящее возрождение. В первый осенний месяц представители этого знака смогут избавиться от старых привязок, болезненных воспоминаний и разрушительных привычек. Для многих Скорпионов этот месяц станет точкой невозврата, но в хорошем смысле: они наконец-то отпустят прошлое и войдут в новую жизнь с ясным сознанием и сильной волей.

Не останутся в стороне и Рыбы. Их сентябрь будет наполнен символами и знаками, которые подскажут правильный путь. Удача, как сказано в публикации издания "Стерлеград", придет к ним в форме вдохновения, творческого подъема и, возможно, неожиданного признания со стороны влиятельных людей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 17:03
"Так больше нельзя": Овны, Раки и Водолеи выходят из жизненного тупика

Ранее известный астролог Василиса Володина опубликовала прогноз по знакам зодиака на август 2025 года. По словам специалиста, с 6 по 12 августа противостояние Марса с Сатурном и Нептуном откроет новые возможности, которые важно не упустить.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Актуальный список документов для зачисления в детсад в Казахстане
Советы
15:27, Сегодня
Актуальный список документов для зачисления в детсад в Казахстане
Почему мужчины исчезают, а потом возвращаются
Советы
11:42, Сегодня
Почему мужчины исчезают, а потом возвращаются
Как нехватка витамина D влияет на здоровье и настроение, объяснили в Минздраве
Советы
19:06, 03 августа 2025
Как нехватка витамина D влияет на здоровье и настроение, объяснили в Минздраве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: