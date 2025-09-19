Названы знаки зодиака, которые никогда не отвечают на сообщения сразу

Бывают люди, от которых ждешь ответ на сообщение как чуда, но они не отвечают. Гостинг, занятость или простая забывчивость – оказывается, такое поведение могут объяснить звезды, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail разобрались, какие знаки зодиака чаще всего заставляют ждать ответа и почему они так поступают.

Близнецы

Близнецы постоянно в движении, общаются с десятками людей одновременно, и ваше сообщение просто затерялось в их переписке. Не удивляйтесь, если через неделю они вдруг начнут разговор, будто только что получили ваше сообщение. Для Близнецов переписка – это лишь часть их насыщенной жизни. Они всегда заняты чем-то более интересным, чем ответы в мессенджерах.

Весы

Весы – настоящие мастера дипломатии. Они хотят, чтобы их ответы звучали идеально, особенно если тема сообщения важна. Иногда они настолько долго продумывают формулировку, что разговор теряет актуальность.

Водолей

Водолеи не всегда видят смысл в быстром ответе на сообщение. Если им кажется, что разговор не требует их срочного внимания, они могут просто проигнорировать. Представители этого знака зодиака любят пространство и время для себя, и порой мессенджеры для них – лишний шум.

Стрелец

Стрельцы всегда в поисках приключений, поэтому остановиться и ответить на сообщение для них – это как будто нарушить свою свободу. Они видят ваш текст, мысленно отвечают, а потом их отвлекает что-то новое и захватывающее. Они ответят, но только тогда, когда это их самих заинтересует.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые кажутся богатыми даже в бедности.