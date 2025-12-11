Астрологи назвали три знака зодиака, которых "хранит судьба"

Некоторые люди, казалось бы, могут рисковать всем: судьба неизменно позаботится об их благополучии. Астрологи объясняют это везение особым положением звезд, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Леди Mail, вот главные счастливчики, которых хранят звезды в любой переделке.

Овен

Кажется, от смелости и даже безрассудности Овна в изумлении не только все окружающие, но и сами звезды. Марс, управляющий этими смельчаками, спешит прикрыть своего любимчика от наползающих последствий. Честно говоря, страшно даже представить, что было бы с этими горячими и очень самоуверенными ребятами без защиты высших сил.

Лев

Как и положено царствующей особе, Лев не задумывается о всяких мелочах: продуман ли достаточно хорошо его план, что он будет делать, если этот замечательный план не сработает, а также о том, какие в принципе могут быть последствия у его великолепной задумки. Не царское это дело. Забота Льва – высказать желание и направить заряд энергии на его реализацию, а о прикрытии, поддержке или защите пусть позаботится кто-нибудь другой.

Стрелец

Слов "продуманность", "безопасность" и тем более "последствия" или "осторожность" в словаре уважающего себя Стрельца нет. Его дело – риск, безрассудство и храбрость, его любовь – приключения. А какие же могут быть приключения, если все заранее просчитано, да еще и застраховано?

