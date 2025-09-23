#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Советы

Астрологи назвали три знака зодиака, которые тратят слишком много на мелочи

Покупки, девушки, сумки, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 08:40 Фото: pexels
Многие любят маленькие радости, такие как кофе, новые аксессуары для дома или обновление гардероба. Безобидные, на первый взгляд, траты могут превратиться в привычку, разрушающую бюджет, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews перечислили знаки зодиака, склонные тратить деньги на мелочи, приносящие им мгновенное удовлетворение.

Близнецы

Близнецы любят разнообразие, и им трудно устоять перед мелочами, которые делают их день ярче. Будь то новые книги, модные аксессуары или спонтанные покупки, они всегда находят что-то интересное. Любопытство часто приводит их к импульсивным тратам. Хотя это и приносит им радость в данный момент, позже они понимают, что эти небольшие расходы быстро накапливаются.

Лев

Львы любят баловать себя вещами, которые делают их особенными и подчеркивают их стиль. Такие мелочи, как косметика или выход в свет, для них не роскошь, а способ самовыражения. Они считают, что заслуживают, чтобы их баловали, и любят демонстрировать свою щедрость другим. Их стремление всегда выглядеть и чувствовать себя превосходно часто приводит к ненужным тратам.

Весы

Весы – ценители эстетики, и им трудно устоять перед красивыми мелочами. Будь то предметы интерьера, косметика или модные аксессуары, они всегда найдут что-то, что захочется добавить в свою коллекцию. Стремление к гармонии и красоте часто приводит их к импульсивным решениям. Хотя мелочи приносят им удовлетворение, в конечном итоге они сталкиваются с финансовыми потерями.

Ранее были названы знаки зодиака, которые закроют болезненную главу жизни к концу сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы знаки зодиака, которые закроют болезненную главу жизни к концу сентября
05:40, Сегодня
Названы знаки зодиака, которые закроют болезненную главу жизни к концу сентября
Мастер по маникюру раскрыла, как по ногтям узнать все о человеке
20:07, 22 сентября 2025
Мастер по маникюру раскрыла, как по ногтям узнать все о человеке
Почему теплые отношения с мамой могут навредить ребенку
18:48, 22 сентября 2025
Почему теплые отношения с мамой могут навредить ребенку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: