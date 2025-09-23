#АЭС в Казахстане
Названы знаки зодиака, которые закроют болезненную главу жизни к концу сентября

Животные, осень, пейзаж, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 05:40 Фото: pexels
Конец сентября 2025 года начинается с тяжелых раздумий, но заканчивается ощущением, будто после долгой задержки дыхания вы наконец выдохнули, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews уверены, что подобное ощущение жизни придет к четырем знакам зодиака. Для них сентябрь станет настоящей развязкой, после которой начнется новая глава жизни.

Телец

Возможен неожиданный поворот в личной жизни: человек, которого вы давно знаете, вдруг откроет свои чувства. Это поможет оставить позади одиночество и неясность. Те, кто уже в отношениях, почувствуют, что их союз можно обновить – через смех, спонтанность и маленькие знаки внимания, которые важнее громких слов. Кроме того, месяц поднимает тему баланса в финансовой сфере. Истинное счастье рождается на грани стабильности и смелости.

Лев

Главная сфера трансформации – любовь. Время отпустить прошлое: старые ошибки, обиды, родовые установки. Пока они живы, новые счастливые отношения не смогут войти в вашу жизнь. Этот месяц – шанс разорвать цепи окончательно. Финансовая тема тоже выходит на первый план. Возможно, удастся закрыть старые долги или найти стабильность после долгого периода нестабильности. Чудес не будет – только упорный труд и мудрые решения, которые постепенно приведут к свободе.

Скорпион

Там, где чувства остыли, снова разгорается огонь. Любовь, желание, жажда жизни – все это возвращается с новой силой. Но вместе с этим приходит предостережение. Люди, которых вы допускаете слишком близко, влияют не только на ваше настроение, но и на энергию, финансы, цели. Если рядом те, кто тянет вас вниз, последствия могут быть серьезными. В этом месяце важно решительно отсечь лишнее и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Водолей

Отношения, в которых было слишком много недосказанности и раздражения, начинают меняться. Но не потому, что меняются другие – трансформация идет изнутри, из вашей готовности по-новому видеть себя и окружающих. Когда вы начинаете исцеляться, мир отвечает взаимностью: возможен карьерный рост, новая должность, интересный проект или роль наставника. Это принесет не только эмоциональное облегчение, но и ощутимый финансовый подъем.

Ранее были названы два знака зодиака, которые почти всегда получают то, что хотят.

Аксинья Титова
