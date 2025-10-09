#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи рассказали, кого из знаков зодиака хранит судьба

Мистика, парень, крылья, небо, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 05:20 Фото: freepik
Как считают астрологи, карма – не просто мистическое слово, а живая сила, которая возвращает то, что мы отдаем миру. Они рассказали о четырех счастливчиках, чья карма помогает им притягивать успех, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, среди них есть:

Стрелец

Этот огненный знак живет с открытым сердцем, смело шагает навстречу рискам и верит, что Вселенная всегда на его стороне. Их секрет – неуемный оптимизм и умение видеть в каждой ситуации урок. Астрологи уверяют: Стрельцы часто пожинают плоды добрых дел из прошлых жизней, что делает их настоящими любимцами судьбы.

Лев

Львы, озаренные солнечной энергией, – это лидеры с большой буквы. Их харизма и щедрость создают вокруг них ауру успеха. Они не просто идут к своим целям, но и вдохновляют других, делясь теплом и поддержкой. Карма Льва – это награда за искренность и умение быть маяком для окружающих. Астрология подсказывает, что их "код успеха" заложен в умении быть настоящими мотиваторами.

Рыбы

Рыбы – это душа зодиака, впитавшая уроки всех знаков. Их эмпатия и интуиция – настоящий кармический щит. Они помогают другим, не ожидая похвалы, и Вселенная щедро благодарит их за это. Секрет их удачи? Вера в добро и умение прощать. Астрологи называют Рыб "магнитами счастья" – их оптимизм и мягкость притягивают только лучшее.

Дева

Дева, управляемая Меркурием, сочетает практичность и душевную щедрость. Эти трудолюбивые перфекционисты стремятся сделать мир лучше, помогая другим без корысти. Их карма – это награда за умение превращать недостатки в возможности. Аналитический ум и доброта открывают Деве двери к успеху, а звезды подтверждают: их усилия всегда окупаются.

Ранее астрологи назвали 5 знаков зодиака, которые идеально планируют свою жизнь.

Аксинья Титова
