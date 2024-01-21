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Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале

Астролог рассказал, кого захлестнет удача в феврале Фото: pixabay
Российский астролог Виктор Дао рассказал о трех представителях зодиакального круга, которых ждет успех в карьере в феврале, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об Овнах, Раках и Скорпионах.

Настойчивость, свойственная Овнам, позволит им в феврале использовать весь свой потенциал для достижения самых амбиционных целей. Лидерские качества помогут продвинуться по карьерной лестнице, а увеличившиеся в связи с этим доходы — выйти на новый уровень.

Прекрасное время для продвижения по службе также наступит у Раков. Особенно благоприятным месяц будет для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью: дела будут идти в гору. Появится возможность для расширения бизнеса. Однако и другим представителям знака удастся заслужить признание начальства и повышение оклада.

Скорпионам особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с инвестированием. И неважно – в акции, облигации, драгметаллы или недвижимость будут вложены деньги, результат будет превосходным. Также звезды обещают успехи в карьере.

Ранее российский астролог Павел Глоба сообщил, что до конца января представителям трех знаков зодиакального круга может крупно повезти.

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