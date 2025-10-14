#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Советы

Гороскоп на 14 октября: оградите себя от шума

Гороскоп на 14 октября, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 08:10 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 14 октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым.

Телец

Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного действия.

Близнецы

Результаты ваших героических усилий сегодня будут видны как никогда. Кроме того, у вас остается шанс углубить их и упрочить, если, конечно, дело того стоит.

Рак

Кажется, назрел серьезный и откровенный разговор, а уж в какой области – вам виднее. Не откладывайте его.

Лев

Чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно.

Дева

Сегодня вы сможете оказать кому-то немалую услугу, помогая решить некоторую проблему. Вы просто обязаны с ней справиться, тем более что не так давно вы уже с подобной задачей сталкивались. Нужно только провести параллель.

Весы

День хорош для того, чтобы засучить рукава и броситься на очередной непаханый участок работ. Возможно, вам даже удастся не только начать, но и довести начатое до ума.

Скорпион

Прислушайтесь к тишине между словами, в ней таится значительно больший смысл, нежели в них самих. С вами сегодня попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом.

Стрелец

Сегодня на вашем пути не будет ни единого препятствия. Вот только по своему ли пути вы идете?

Козерог

Сегодня вы лучше всего будете чувствовать себя, оставаясь в одиночестве. Это вам вряд ли удастся, так что постарайтесь, по крайней мере, оградить себя от шума.

Водолей

Доверяйте мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие и не дает почувствовать собственную значимость. Если будете заниматься саморекламой, постарайтесь удержать свою фантазию в рамках приличия.

Рыбы

Возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все-таки придет вам в голову, сделайте это сегодня. Этот день прекрасно подходит для таких целей.

Стали известны знаки зодиака, у которых сильные ангелы-хранители.

Фото Алия Абди
Алия Абди
