Три знака зодиака, которых всю жизнь бережет ангел-хранитель

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" выделили три знака зодиака, которые находятся под охраной своих ангелов, сообщает Zakon.kz.

Рак – ангел семейного очага. Раки рождены под покровительством любви и доброты. Их ангел всегда рядом, особенно когда дело касается семьи, дома и близких. Даже в самые трудные минуты судьба будто бережно укрывает их от бед. Часто именно благодаря интуиции и "внутреннему голосу" Раки избегают неприятностей.

"Их сердце – проводник света и добра. Чем больше любви они дарят, тем крепче становится их ангельская защита", – пишут астрологи.

Дева – ангел мудрости и порядка. Ангел Дев помогает им видеть суть вещей и принимать верные решения. Когда другим кажется, что мир рушится, Дева сохраняет ясность ума и стойкость духа. Их небесный хранитель направляет их через интуицию, разум и тонкие знаки судьбы. Девы часто избегают опасностей буквально чудом. Этот знак под защитой чистоты, честности и искреннего намерения.

"Главное – верить в себя и слушать внутренний голос", – рекомендуют Девам астрологи.

Рыбы – ангел вдохновения и чудес. Рыбы – самые духовные из всех знаков. Их ангел-хранитель словно постоянно рядом, ведет через сны, знаки и предчувствия. Даже когда все кажется потерянным, Рыбы получают поддержку из невидимого мира. Они часто чувствуют присутствие высших сил, даже не осознавая этого. Их доброта и сострадание – ключ к небесной защите.

"Чем чище душа Рыб, тем сильнее их ангел помогает им идти по жизни с верой и светом", – уверяют астрологи.

