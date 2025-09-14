#АЭС в Казахстане
Советы

Гороскоп на 14 сентября: день непрошенных гостей

Гороскоп на 14 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 05:39 Фото: pixabay
Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" составили прогноз для всех знаков зодиака на 14 сентября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня на вас могут напасть непрошеные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох.

Телец

Сегодня вам показана высокая физическая активность. А чтобы не было скучно, привлеките к этому полезному занятию еще кого-нибудь.

Близнецы

Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые, весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных, возможно, что приспособится к ним будет не так уж и сложно.

Рак

Проснувшись, вы почувствуете себя избранным. Последствия могут быть самыми разными, но скучным этот день точно не будет.

Лев

То, что долгое время дразнило вас, оставаясь абсолютно недосягаемым, сегодня утратит бдительность. У вас есть хороший шанс его поймать. Не зевайте.

Дева

Сегодня звезды ждут от вас альтруистических действий. Правда, помогая окружающим, вы можете греть себе душу мыслью, что это не напрасные труды, и кто-то будет так же пахать на вас.

Весы

Ваше мнение сегодня не будет последней инстанцией. Если вы желаете, чтобы прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.

Скорпион

Повторение – мать учения. Но только не в том случае, если вы до сих пор повторяете то, что изучали в начальной школе. Займитесь поиском новых знаний, они могут скоро вам понадобиться.

Стрелец

Сегодня для вас будут открыты все двери и все тайны окружающих. Вызывать такое беспримерное доверие, возможно, лестно, однако, если конечно вы не пожелаете использовать узнанное в корыстных целях, немного утомительно.

Козерог

Ничто не сможет испортить ваше настроение сегодня. Только никому об этом не говорите, а то вдруг начнут проверять.

Водолей

Если вы сегодня дадите волю эмоциям, вы рискуете потерять то что имеете, и чем, вероятно, дорожите, хотя и не думаете об этом. Так что, прежде чем раскроете рот, подумайте, до такой ли степени вам необходима разрядка.

Рыбы

Сегодня у вас должна обостриться интуиция. Ей и следуйте.

Индийские специалисты рассказали, как быстро справиться со стрессом.

Алия Абди
Алия Абди
