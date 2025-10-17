Как справиться с головной болью без лекарств

Невролог Эмад Эстемалик перечислил несколько действенных способов облегчить головную боль без лекарств, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Infobae эксперт отметил, что мигрень немного отпускает, если использовать холодный компресс, а теплый способен облегчить головную боль. Также он посоветовал выпить небольшую чашку кофе, но предупредил, что чрезмерное употребление кофеина, напротив, только усугубит головную боль.

"Физические упражнения – одно из лучших средств от головной боли", – добавил специалист.

В качестве примера он привел йогу, плавание, ходьбу, упражнения на растяжку плеч и шеи.

По словам эксперта, в это время обязательно нужно правильно питаться, избегая жирной и тяжелой пищи, ультрапереработанных продуктов. Вместо он порекомендовал отдавать предпочтение легкой и богатой жидкостью еде, уточнил он.

Еще Эстемалик призвал поддерживать водный баланс, поскольку обезвоживание является триггером головной боли. В заключение он посоветовал использовать различные техники релаксации, избегать перенапряжения глаз и принимать такие добавки, как магний, витамин B2 и коэнзим Q10, но только после консультации с врачом.

