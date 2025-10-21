Злопамятные и мстительные: топ-4 самых опасных знаков зодиака

Шаманка и ясновидящая Кажетта назвала четыре знака зодиака, представители которых особенно злопамятны и склонны к мести, сообщает Zakon.kz.

Телец

В астрологическом "рейтинге" мстительности Тельцы занимают лидирующие позиции. Они прекрасно помнят обиды и не боятся продумывать сложные планы возмездия. Тельцы тонко чувствуют слабые стороны обидчика и выбирают, каким будет ответ – быстрым и решительным или медленным и продуманным. Для них месть часто превращается в почти эстетическое удовольствие. Эмпатией они не блещут, зато обладают стойкой памятью на несправедливости, поэтому раненному Тельцу лучше не попадаться на глаза, пишет Вечерняя Москва.

Лев

Гордыня и чувственность делают Льва очень болезненно воспринимающим унижения. Даже мельчайшее заигрывание против его достоинства может ранить – и тогда Лев ответит так, чтобы оппонент почувствовал свое "маленькое" место. В арсенале Льва – острая ирония, пассивная агрессия, демонстративное превосходство. Он вряд ли просто вычеркнет человека из жизни – скорее будет пытаться проучить и поставить на место, иногда используя месть и в личной сфере, и в карьере.

Дева

На первый взгляд Девы кажутся легкими в общении и творческими натурами, но их легко задеть словами о профессионализме или критикой интеллекта. Обида для Девы – серьезный удар; в ответ они часто замыкаются и резко прекращают контакты. При этом не упустят возможности "пересказать" историю о провинившемся знакомым и перемыть ему кости – даже если это требует раскрытия доверенных секретов. Второй тип реакции – педантичное возмущение в духе "Как же так?" или "Так не положено", доведенное до публичных обсуждений.

Рыбы

Рыбы – тонкие и ранимые мстители. Они редко устраивают сцены, но копят обиды долго и тщательно. Часто окружающие и не догадываются, что сказанное слово задело Рыбу, а накопившееся недовольство со временем выльется наружу – порой сразу во всей полноте. Их демонстрация обиды может быть тонкой и показательной: мимика, легкое презрительное поведение, "страдальческая" поза. Вариантов ответа у Рыб много – от едкой пассивности до неожиданного эмоционального взрыва.

Ранее таролог Галина Янко рассказала, какой представитель зодиакального круга станет самым удачливым в конце октября.

