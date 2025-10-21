#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.56
625.65
6.62
Советы

Злопамятные и мстительные: топ-4 самых опасных знаков зодиака

гороскоп, астрология, знаки зодиака, рейтинг, месть, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 00:39 Фото: freepik
Шаманка и ясновидящая Кажетта назвала четыре знака зодиака, представители которых особенно злопамятны и склонны к мести, сообщает Zakon.kz.

Телец

В астрологическом "рейтинге" мстительности Тельцы занимают лидирующие позиции. Они прекрасно помнят обиды и не боятся продумывать сложные планы возмездия. Тельцы тонко чувствуют слабые стороны обидчика и выбирают, каким будет ответ – быстрым и решительным или медленным и продуманным. Для них месть часто превращается в почти эстетическое удовольствие. Эмпатией они не блещут, зато обладают стойкой памятью на несправедливости, поэтому раненному Тельцу лучше не попадаться на глаза, пишет Вечерняя Москва.

Лев

Гордыня и чувственность делают Льва очень болезненно воспринимающим унижения. Даже мельчайшее заигрывание против его достоинства может ранить – и тогда Лев ответит так, чтобы оппонент почувствовал свое "маленькое" место. В арсенале Льва – острая ирония, пассивная агрессия, демонстративное превосходство. Он вряд ли просто вычеркнет человека из жизни – скорее будет пытаться проучить и поставить на место, иногда используя месть и в личной сфере, и в карьере.

Дева

На первый взгляд Девы кажутся легкими в общении и творческими натурами, но их легко задеть словами о профессионализме или критикой интеллекта. Обида для Девы – серьезный удар; в ответ они часто замыкаются и резко прекращают контакты. При этом не упустят возможности "пересказать" историю о провинившемся знакомым и перемыть ему кости – даже если это требует раскрытия доверенных секретов. Второй тип реакции – педантичное возмущение в духе "Как же так?" или "Так не положено", доведенное до публичных обсуждений.

Рыбы

Рыбы – тонкие и ранимые мстители. Они редко устраивают сцены, но копят обиды долго и тщательно. Часто окружающие и не догадываются, что сказанное слово задело Рыбу, а накопившееся недовольство со временем выльется наружу – порой сразу во всей полноте. Их демонстрация обиды может быть тонкой и показательной: мимика, легкое презрительное поведение, "страдальческая" поза. Вариантов ответа у Рыб много – от едкой пассивности до неожиданного эмоционального взрыва.

Ранее таролог Галина Янко рассказала, какой представитель зодиакального круга станет самым удачливым в конце октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Найдут любовь и создадут семью: назван топ-3 знаков зодиака
09:33, 13 марта 2023
Найдут любовь и создадут семью: назван топ-3 знаков зодиака
Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала топ-5 знаков зодиака, любящих кочевать
15:01, 14 марта 2023
Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала топ-5 знаков зодиака, любящих кочевать
Названы самые модные представители знаков зодиака
09:38, 03 мая 2023
Названы самые модные представители знаков зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: