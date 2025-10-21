Кто из знаков зодиака откроет дверь в новую жизнь после 22 октября

Таролог Галина Янко рассказала, какой представитель зодиакального круга станет самым удачливым в конце октября. По ее словам, именно Овны откроют дверь в новую жизнь после 22 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, для импульсивных Овнов октябрь станет особенным месяцем, который многие из них позже назовут судьбоносным.

Как уточняет Янко, сложатся уникальные условия, которые откроют перед представителями этого знака зодиака дверь в новый жизненный этап.

Кроме того, как отмечает портал "Хибины", энергии месяца будут способствовать смелым действиям и решительным поступкам, вознаграждая за инициативу и уверенность в себе.

Что ждет Овнов

Этому знаку представится шанс, о котором они, возможно, даже не задумывались. Это может быть предложение о новой должности, внезапная идея для собственного бизнеса или приглашение к участию в крупном проекте.

"Важно не раздумывать слишком долго – такие шансы нужно использовать сразу", – уверена таролог.

