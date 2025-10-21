#АЭС в Казахстане
Советы

Кто из знаков зодиака откроет дверь в новую жизнь после 22 октября

карты, астрология, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 16:50 Фото: pexels
Таролог Галина Янко рассказала, какой представитель зодиакального круга станет самым удачливым в конце октября. По ее словам, именно Овны откроют дверь в новую жизнь после 22 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, для импульсивных Овнов октябрь станет особенным месяцем, который многие из них позже назовут судьбоносным.

Как уточняет Янко, сложатся уникальные условия, которые откроют перед представителями этого знака зодиака дверь в новый жизненный этап.

Кроме того, как отмечает портал "Хибины", энергии месяца будут способствовать смелым действиям и решительным поступкам, вознаграждая за инициативу и уверенность в себе.

Что ждет Овнов

Этому знаку представится шанс, о котором они, возможно, даже не задумывались. Это может быть предложение о новой должности, внезапная идея для собственного бизнеса или приглашение к участию в крупном проекте.

"Важно не раздумывать слишком долго – такие шансы нужно использовать сразу", – уверена таролог.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 16:50
Кому улыбнется удача после 17 октября

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет октябрьский денежный бум.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
