Гороскоп на 22 октября: сходите в гости
Овен
Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.
Телец
Не стоит использовать разочарование в чем-либо в качестве оправдания своих дурацких поступков, или, того хуже, отсутствия малейших признаков деятельности. Сделайте сегодня что-нибудь осмысленное.
Близнецы
Совершенно неподходящий день для личного бизнеса. Так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.
Рак
Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.
Лев
Сегодняшний день небесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу – подобные поползновения нынче будут пресечены жесточайшим образом.
Дева
Сегодня вам будет довольно сложно справиться с собственным языком. Не то, чтобы он заплетался – напротив, его придется старательно держать в узде, а то он такого наговорит...
Весы
Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.
Скорпион
Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть, что сказать – произнесите это вслух. В противном случае, с вашим мнением могут перестать считаться надолго.
Стрелец
Приоритетными для вас будут вопросы личного характера, все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки.
Козерог
Помогите ближнему своему, и когда-нибудь он поможет вам. Сегодня у вас будет немного свободного времени – этим и займитесь.
Водолей
Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит. Это следует учитывать.
Рыбы
Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.
