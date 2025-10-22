Гороскоп на 22 октября: сходите в гости

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" подготовили прогноз для всех знаков зодиака на 22 октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.

Телец

Не стоит использовать разочарование в чем-либо в качестве оправдания своих дурацких поступков, или, того хуже, отсутствия малейших признаков деятельности. Сделайте сегодня что-нибудь осмысленное.

Близнецы

Совершенно неподходящий день для личного бизнеса. Так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом.

Рак

Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.

Лев

Сегодняшний день небесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу – подобные поползновения нынче будут пресечены жесточайшим образом.

Дева

Сегодня вам будет довольно сложно справиться с собственным языком. Не то, чтобы он заплетался – напротив, его придется старательно держать в узде, а то он такого наговорит...

Весы

Сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить. Сходите в гости или пригласите гостей к себе.

Скорпион

Сегодня вам не стоит особенно скромничать, если вам есть, что сказать – произнесите это вслух. В противном случае, с вашим мнением могут перестать считаться надолго.

Стрелец

Приоритетными для вас будут вопросы личного характера, все остальное же прекрасно может подождать. Если кто-то что-то вам и скажет по этому поводу, то только слова одобрения и поддержки.

Козерог

Помогите ближнему своему, и когда-нибудь он поможет вам. Сегодня у вас будет немного свободного времени – этим и займитесь.

Водолей

Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит. Это следует учитывать.

Рыбы

Взгляд со стороны может превратить точку зрения в весьма сложную геометрическую фигуру. Оно, в общем-то, и к лучшему, ибо точка слишком мала для серьезного взгляда на жизнь.

