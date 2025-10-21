Эксперт развенчала миф о "вредном" хлебе на закваске
Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По ее словам, в интернете и среди некоторых диетологов бытует мнение, что такой хлеб может нарушать микрофлору кишечника, вызывать дефицит полезных веществ, запускать процессы гниения в организме и даже провоцировать набор веса. Все из-за дрожжей, которые входят в состав закваски.
Однако, как подчеркивает Золотарева, это не более чем миф.
"При попадании в печь, разогретую до температуры 200 градусов Цельсия, все дрожжи, находящиеся в тесте, погибают", – объяснила специалист.
Она назвала подобные утверждения "спекуляцией", добавив, что дрожжи незаслуженно демонизируют.
"Психологически этот миф привлекателен, так как предлагает простое объяснение сложных проблем: виноваты не несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни, а конкретный "враг" – дрожжи", – подчеркнула Золотарева.
Биотехнолог напомнила, что дрожжи – один из древнейших продуктов, которые человечество использует на протяжении тысячелетий. И наука давно опровергла их вред для здоровья.
