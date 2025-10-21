#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.56
625.65
6.62
Советы

Эксперт развенчала миф о "вредном" хлебе на закваске

Хлебобулочные изделия на дрожжах , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 22:06 Фото: freepik
Распространенное в соцсетях мнение о вреде хлеба на закваске не имеет под собой научных оснований, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, в интернете и среди некоторых диетологов бытует мнение, что такой хлеб может нарушать микрофлору кишечника, вызывать дефицит полезных веществ, запускать процессы гниения в организме и даже провоцировать набор веса. Все из-за дрожжей, которые входят в состав закваски.

Однако, как подчеркивает Золотарева, это не более чем миф.

"При попадании в печь, разогретую до температуры 200 градусов Цельсия, все дрожжи, находящиеся в тесте, погибают", – объяснила специалист.

Она назвала подобные утверждения "спекуляцией", добавив, что дрожжи незаслуженно демонизируют.

"Психологически этот миф привлекателен, так как предлагает простое объяснение сложных проблем: виноваты не несбалансированное питание и малоподвижный образ жизни, а конкретный "враг" – дрожжи", – подчеркнула Золотарева.

Биотехнолог напомнила, что дрожжи – один из древнейших продуктов, которые человечество использует на протяжении тысячелетий. И наука давно опровергла их вред для здоровья.

Ранее мы сообщали, что съесть на завтрак, чтобы не сорваться до обеда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Миф о хлебе развенчали диетологи
23:38, 15 февраля 2024
Миф о хлебе развенчали диетологи
Швейцарский эксперт развенчал мифы об АЭС
14:42, 23 августа 2024
Швейцарский эксперт развенчал мифы об АЭС
Пять мифов о кофе развенчал эксперт
15:49, 18 сентября 2024
Пять мифов о кофе развенчал эксперт
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: