Гороскоп на 24 октября: финансы поют романсы

Астрологи Telegram-канала "Гороскоп" подготовили прогноз для всех знаков зодиака на 24 октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня звезды будут благосклонны к тому, кто сможет действовать решительно, ухитряясь не терять при этом надежды на лучшее. Попробуйте и вы, вдруг получится.

Телец

Нельзя сказать, что все ваши завтрашние дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий.

Близнецы

Финансы поют романсы. Действительно ли вы хотите потратить на развлечения ту сумму, которую собираетесь?

Рак

Сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то заслуживающее существования.

Лев

Между реальностью и тем, что вы себе представляете, принципиальной разницы нет, однако ситуация гораздо менее опасна, чем вы думаете. Вы практически ничем не рискуете.

Дева

Вам стоит позволить себе немного разнообразия. И вообще, всякая перемена будет только к лучшему, вне зависимости от того, вы ли ее затеяли, или она случилась без вашего участия.

Весы

День может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой.

Скорпион

В глубине вашего подсознания может проснуться сила, достаточно мощная для осуществления самых несбыточных надежд. Если сумеете ее использовать в мирных целях, считайте, повезло. Оставите без внимания – отделаетесь головной болью.

Стрелец

Вам может понадобиться помощь других людей, причем даже в большем объеме, чем вы думаете. Не стесняйтесь попросить о ней, ставки могут оказаться слишком высоки, чтобы нерешительность и смущение можно было оправдать.

Козерог

Сегодня ситуация, такая изменчивая накануне, неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден.

Водолей

День следует посвятить исправлению ошибок, наделанных ранее. Благо таковые всегда найдутся. Нынче их удастся завуалировать без особых проблем.

Рыбы

Сегодня преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать между строк. Причем, желательно, без ошибок.

