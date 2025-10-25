#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
538.13
624.88
6.64
Советы

Названы три знака зодиака, которые чаще других выбирают одиночество

Море, небо, мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 08:15 Фото: pixabay
Некоторые люди словно рождены для самостоятельности. Им не нужно одобрение со стороны, чтобы чувствовать себя полноценными. Они не боятся быть одни – наоборот, именно в этом находят внутреннюю гармонию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, астрологи считают, что именно эти три знака зодиака чаще других выбирают одиночество и чувствуют себя при этом вполне счастливо.

Дева

Дева – человек порядка, анализа и самодисциплины. Ей важно, чтобы все в жизни было под контролем – от распорядка дня до внутреннего состояния. Перфекционизм делает представителей этого знака требовательными и к себе, и к окружающим, поэтому найти партнера, соответствующего их ожиданиям, бывает нелегко. Девы способны на преданность и заботу, но если рядом человек, не разделяющий их ценностей, они скорее предпочтут быть одни, чем тратить силы на неравные отношения.

Стрелец

Для Стрельца свобода дороже всего. Этот знак живет поиском – новых знаний, впечатлений и смыслов. Он боится рутины и ограничений, поэтому любые отношения, где чувствует давление, воспринимает как ловушку. Стрельцы способны на любовь, но им нужны отношения, где каждый остается собой. Они не терпят собственничества, предпочитая партнерство, основанное на уважении и пространстве. Их энергия, уверенность и авантюрный дух нередко делают их самодостаточными одиночками, которым никто не нужен для ощущения полноты жизни.

Водолей

Водолей идет по жизни с уникальным взглядом на все. Его мышление не вписывается в рамки, а сердце редко подчиняется стандартам. Представители этого знака ценят эмоциональную независимость и редко позволяют чувствам брать верх над разумом. Им проще анализировать эмоции, чем проживать их. Из‑за этого партнеры иногда воспринимают Водолеев как холодных или отстраненных. Но это не равнодушие – просто их любовь выражается по-другому. Водолеи чувствуют себя комфортно в одиночестве, потому что умеют находить радость в собственных идеях, друзьях и самовыражении.

Ранее астрологи раскрыли, почему представители всех знаков зодиака теряют деньги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы знаки зодиака, которые любят доминировать не только в отношениях
08:22, 30 мая 2025
Названы знаки зодиака, которые любят доминировать не только в отношениях
Астрологи назвали знаки зодиака, которые предугадывают события
05:20, 13 сентября 2025
Астрологи назвали знаки зодиака, которые предугадывают события
Жизнь как праздник: астролог выделила особые знаки зодиака
17:29, 26 сентября 2025
Жизнь как праздник: астролог выделила особые знаки зодиака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: