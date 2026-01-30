Стали известны знаки зодиака, которые чаще других нарушают свои обещания
Астрологи Леди Mail выяснили, какие знаки зодиака чаще всего нарушают свои обещания.
5 место: Овен
Эти огненные ребята легко загораются (и зажигают окружающих), но также быстро и остывают. Верить их намерениям и обещаниям стоит только в том случае, если срок исполнения обещания – прямо сейчас. Шанс, что Овны передумают очень высок.
4 место: Рыбы
Главная проблема Рыб в том, что они никогда точно не знают, чего же они хотят на самом деле. Да, конечно, она обещала пойти с вами в кино, но когда это было? Вчера? Столько воды утекло, у нее давно другие планы.
3 место: Стрелец
Всего сразу, побольше и чтоб вокруг было весело и громко – вот жизненное кредо Стрельца. И если прямо сейчас у него есть возможность отлично повеселиться (или получить какой-то новый очень интересный и яркий опыт), то старые планы и обещания будут немедленно забыты.
2 место: Скорпион
Единственный человек, обещания которому Скорпион не нарушит никогда, это он сам. Потому что интересы Скорпиона у всякого Скорпиона на первом, втором, третьем и всех остальных местах.
1 место: Близнецы
Главная проблема обещаний, которые дают Близнецы: никогда нельзя отловить ту самую субличность, которая что-то гарантировала, и призвать к ответу. Потому что пойти на каток, а потом пить какао в новой кофейне пообещала субличность Романтик, а сейчас перед вами субличность Трудоголик. И вообще он вам ничего не обещал.
