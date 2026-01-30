#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
503.17
600.89
6.63
Советы

Стали известны знаки зодиака, которые чаще других нарушают свои обещания

Цветок, руки, природа, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 08:28 Фото: pixabay
Некоторые люди привыкли распоряжаться данными ими же обещаниями по своему усмотрению. Есть предположение, что в этом виноваты звезды, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Леди Mail выяснили, какие знаки зодиака чаще всего нарушают свои обещания.

5 место: Овен

Эти огненные ребята легко загораются (и зажигают окружающих), но также быстро и остывают. Верить их намерениям и обещаниям стоит только в том случае, если срок исполнения обещания – прямо сейчас. Шанс, что Овны передумают очень высок.

4 место: Рыбы

Главная проблема Рыб в том, что они никогда точно не знают, чего же они хотят на самом деле. Да, конечно, она обещала пойти с вами в кино, но когда это было? Вчера? Столько воды утекло, у нее давно другие планы.

3 место: Стрелец

Всего сразу, побольше и чтоб вокруг было весело и громко – вот жизненное кредо Стрельца. И если прямо сейчас у него есть возможность отлично повеселиться (или получить какой-то новый очень интересный и яркий опыт), то старые планы и обещания будут немедленно забыты.

2 место: Скорпион

Единственный человек, обещания которому Скорпион не нарушит никогда, это он сам. Потому что интересы Скорпиона у всякого Скорпиона на первом, втором, третьем и всех остальных местах.

1 место: Близнецы

Главная проблема обещаний, которые дают Близнецы: никогда нельзя отловить ту самую субличность, которая что-то гарантировала, и призвать к ответу. Потому что пойти на каток, а потом пить какао в новой кофейне пообещала субличность Романтик, а сейчас перед вами субличность Трудоголик. И вообще он вам ничего не обещал.

Ранее стало известно, что февраль облегчит жизнь трем знакам зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Названы три знака зодиака, которые чаще других выбирают одиночество
08:15, 25 октября 2025
Названы три знака зодиака, которые чаще других выбирают одиночество
Названы знаки зодиака, которые чаще других оформляют кредиты
17:52, 19 июля 2024
Названы знаки зодиака, которые чаще других оформляют кредиты
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые всегда высказывают свое мнение
08:55, 16 августа 2025
Астрологи перечислили знаки зодиака, которые всегда высказывают свое мнение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, кто стал лучшим игроком "Кайрат" в Лиге чемпионов по средней оценке
09:10, Сегодня
Стало известно, кто стал лучшим игроком "Кайрат" в Лиге чемпионов по средней оценке
"Шансы мизерные": в России сделали признание о причинах смены гражданства Рыбакиной
08:47, Сегодня
"Шансы мизерные": в России сделали признание о причинах смены гражданства Рыбакиной
Элитный защитник "Барыса" лидирует в КХЛ по дополнительным показателям
08:26, Сегодня
Элитный защитник "Барыса" лидирует в КХЛ по дополнительным показателям
Камбэком обернулся матч с участием казахстанца в четвертьфинале Australian Open
08:02, Сегодня
Камбэком обернулся матч с участием казахстанца в четвертьфинале Australian Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: