Советы

Астрологи предупредили: суббота может стать судьбоносной для некоторых знаков

бумажный кораблик, глобус, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 09:28 Фото: pixabay
Суббота принесет перемены, которые не все смогут встретить спокойно. Для одних знаков день станет началом чего-то нового, для других – поводом пересмотреть свои решения. Звезды советуют не торопиться, но быть внимательнее к знакам судьбы, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет активный день. Возможны неожиданные встречи или разговоры, которые многое расставят по местам. Главное – не действуйте сгоряча.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит обратить внимание на финансы и обещания. День может напомнить о незавершенных делах. Лучше не брать новых обязательств.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы почувствуют вдохновение. Если давно хотели что-то начать – суббота подойдет идеально. Только не распыляйтесь на мелочи.

Рак (21 июня – 22 июля)

Для Раков суббота станет эмоциональной. Возможны перемены в отношениях или важный разговор. Слушайте не только слова, но и интонацию.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам стоит быть осторожнее с самоуверенностью. Желание доказать свое может привести к спору. Спокойствие сегодня сильнее правоты.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы могут столкнуться с неожиданным предложением или просьбой. Не отказывайтесь сразу – шанс может оказаться удачей под маской хлопот.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам день принесет перемены в настроении. Возможны сомнения, но не стоит паниковать. Все встанет на свои места, если просто подождать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам суббота даст шанс все переосмыслить. Важный знак или событие подскажет, куда двигаться дальше. Не игнорируйте интуицию.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам стоит быть осторожнее с обещаниями. Кто-то может ожидать от вас большего, чем вы готовы дать. Лучше говорить честно и просто.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги могут получить новость, которая изменит планы. Не спешите реагировать – событие может оказаться полезным в перспективе.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Для Водолеев день станет насыщенным. Возможна встреча с человеком, который вдохновит или подтолкнет к новой идее. Откройтесь переменам.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит быть внимательнее к знакам судьбы. Даже случайное совпадение может оказаться подсказкой. Не отмахивайтесь от интуиции – она сегодня безошибочна.

Также астрологи пообещали четырем знакам зодиака "хаос ретроградного Меркурия".

Айсулу Омарова
