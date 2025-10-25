Астрологи предупредили: суббота может стать судьбоносной для некоторых знаков
Овен (21 марта – 19 апреля)
Овнов ждет активный день. Возможны неожиданные встречи или разговоры, которые многое расставят по местам. Главное – не действуйте сгоряча.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Тельцам стоит обратить внимание на финансы и обещания. День может напомнить о незавершенных делах. Лучше не брать новых обязательств.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Близнецы почувствуют вдохновение. Если давно хотели что-то начать – суббота подойдет идеально. Только не распыляйтесь на мелочи.
Рак (21 июня – 22 июля)
Для Раков суббота станет эмоциональной. Возможны перемены в отношениях или важный разговор. Слушайте не только слова, но и интонацию.
Лев (23 июля – 22 августа)
Львам стоит быть осторожнее с самоуверенностью. Желание доказать свое может привести к спору. Спокойствие сегодня сильнее правоты.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Девы могут столкнуться с неожиданным предложением или просьбой. Не отказывайтесь сразу – шанс может оказаться удачей под маской хлопот.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Весам день принесет перемены в настроении. Возможны сомнения, но не стоит паниковать. Все встанет на свои места, если просто подождать.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Скорпионам суббота даст шанс все переосмыслить. Важный знак или событие подскажет, куда двигаться дальше. Не игнорируйте интуицию.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцам стоит быть осторожнее с обещаниями. Кто-то может ожидать от вас большего, чем вы готовы дать. Лучше говорить честно и просто.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Козероги могут получить новость, которая изменит планы. Не спешите реагировать – событие может оказаться полезным в перспективе.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Для Водолеев день станет насыщенным. Возможна встреча с человеком, который вдохновит или подтолкнет к новой идее. Откройтесь переменам.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Рыбам стоит быть внимательнее к знакам судьбы. Даже случайное совпадение может оказаться подсказкой. Не отмахивайтесь от интуиции – она сегодня безошибочна.
