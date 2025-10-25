#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи пообещали четырем знакам зодиака "хаос ретроградного Меркурия"

Планета, Меркурий, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 05:20 Фото: pixabay
Меркурий снова станет ретроградным. По мнению астрологов, четыре знака зодиака первыми ощутят это влияние благодаря фазе, которая началась 21 октября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Астрологи Mixnews выявили, какие знаки первыми почувствуют этот "хаос".

Близнецы

Дорогие Близнецы, можно немного замедлиться. Поскольку Меркурий – ваша правящая планета, вы первыми ощущаете каждое ее движение. В этот период затишья вы поймете, что слишком много вложили в работу и отношения, которые не дают вам того, чего вы заслуживаете. Не обманывайте себя. У вас есть право остановиться, переосмыслить все и сказать: "Возможно, для меня есть лучший путь".

Дева

Для Девы каждый ретроградный Меркурий становится более личным. А поскольку фаза молчания влияет на вашу сферу общения, вы, вероятно, столкнетесь с непонятыми сообщениями, блокирующими вас технологиями и разговорами, оставляющими странный осадок. Но в этой ситуации есть урок: научитесь отключаться от внешнего шума и прислушиваться к себе. Не все требует немедленного ответа, иногда размышление – это лучший способ продуктивной работы.

Скорпион

Скорпион всегда первым чувствует, когда энергия начинает меняться, и на этот раз Меркурий будет "ретроградным" прямо в вашем знаке. Вы переживаете эмоциональный переход, требующий вашего полного внимания. Пришло время подвергнуть сомнению некоторые "истины", которые вы так долго держал в голове, и понять, почему перед вами возникли определенные ментальные блоки. Ваша трансформация не будет поверхностной, это будет перерождение в стиле феникса, которое у вас получается лучше, чем у кого-либо другого.

Стрелец

Стрельцы, вы вступаете в период, когда все, во что вы верили, может быть подвергнуто сомнению. Меркурий будет ретроградным в вашем знаке, и это приглашение вернуться к себе. Вы почувствуете необходимость отказаться от некоторых старых представлений, взглянуть на мир более реалистично и тщательнее выбирать, когда и как высказывать свое мнение. Не говорите просто ради того, чтобы сказать, дождитесь момента, когда слова произойдут естественно и наполнены глубоким смыслом.

Ранее были названы знаки зодиака, для которых зимой 2025 года все изменится.

Аксинья Титова
