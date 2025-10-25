Астрологи пообещали четырем знакам зодиака "хаос ретроградного Меркурия"
Астрологи Mixnews выявили, какие знаки первыми почувствуют этот "хаос".
Близнецы
Дорогие Близнецы, можно немного замедлиться. Поскольку Меркурий – ваша правящая планета, вы первыми ощущаете каждое ее движение. В этот период затишья вы поймете, что слишком много вложили в работу и отношения, которые не дают вам того, чего вы заслуживаете. Не обманывайте себя. У вас есть право остановиться, переосмыслить все и сказать: "Возможно, для меня есть лучший путь".
Дева
Для Девы каждый ретроградный Меркурий становится более личным. А поскольку фаза молчания влияет на вашу сферу общения, вы, вероятно, столкнетесь с непонятыми сообщениями, блокирующими вас технологиями и разговорами, оставляющими странный осадок. Но в этой ситуации есть урок: научитесь отключаться от внешнего шума и прислушиваться к себе. Не все требует немедленного ответа, иногда размышление – это лучший способ продуктивной работы.
Скорпион
Скорпион всегда первым чувствует, когда энергия начинает меняться, и на этот раз Меркурий будет "ретроградным" прямо в вашем знаке. Вы переживаете эмоциональный переход, требующий вашего полного внимания. Пришло время подвергнуть сомнению некоторые "истины", которые вы так долго держал в голове, и понять, почему перед вами возникли определенные ментальные блоки. Ваша трансформация не будет поверхностной, это будет перерождение в стиле феникса, которое у вас получается лучше, чем у кого-либо другого.
Стрелец
Стрельцы, вы вступаете в период, когда все, во что вы верили, может быть подвергнуто сомнению. Меркурий будет ретроградным в вашем знаке, и это приглашение вернуться к себе. Вы почувствуете необходимость отказаться от некоторых старых представлений, взглянуть на мир более реалистично и тщательнее выбирать, когда и как высказывать свое мнение. Не говорите просто ради того, чтобы сказать, дождитесь момента, когда слова произойдут естественно и наполнены глубоким смыслом.
Ранее были названы знаки зодиака, для которых зимой 2025 года все изменится.