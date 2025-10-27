#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи назвали самых больших эгоистов среди знаков зодиака

Человек, сердце, фон, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 08:16 Фото: freepik
Астрологи убеждены, что есть знаки зодиака, которые просто не представляют мира, где они не были бы главной темой. Хотя многие находят их обаятельными, их потребность во внимании часто переходит границы самоуверенности, сообщает Zakon.kz.

Специалисты Mixnews поясняют, что каждый из нас обладает долей уверенности в себе, но есть люди, чьи потребности всегда на первом месте, и им трудно признать чужую выгоду или ошибку.

Лев

Львы – прирожденные лидеры, которые любят быть в центре внимания и часто считают себя лучшими во всем, что делают. Их уверенность и харизма могут быть привлекательными, но иногда они перерастают в чрезмерную гордыню. Львы наслаждаются восхищением окружающих и не переносят, если кто-то блистает ярче их. Они всегда стремятся контролировать ситуацию и оставлять за собой последнее слово, даже когда это необязательно.

Овен

Овны известны своим сильным характером, решительностью и убеждением, что они всегда знают, что лучше. Их энергия и уверенность в себе могут привести их к большому успеху, но также и к конфликтам с окружающими. Им трудно принять чужое мнение, и они часто считают, что все сложится лучше, если другие будут действовать по их плану. Из-за этого иногда кажется, что весь мир должен играть по их правилам. Овнами движет страсть, но эта страсть легко может перерасти в упрямство и раздутое эго.

Ранее астрологи пообещали четырем знакам зодиака "хаос ретроградного Меркурия".

Аксинья Титова
