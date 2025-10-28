Астрологи назвали знаки с сильно развитым "шестым чувством"

В астрологии есть знаки, которые не только прислушиваются к своему внутреннему голосу, но и полагаются на него при принятии важных решений, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Mixnews, их интуиция сильна, остра и редко их подводит.

Рыбы

Рыбы – самый интуитивный знак зодиака. Они чувствуют энергию пространства, людей и ситуаций. Их эмпатия обусловлена ​​природной способностью чувствовать правду, даже когда ее не говорят. Они часто понимают, что что-то не так, задолго до того, как это проявится.

Скорпион

Скорпионы обладают глубоким эмоциональным интеллектом и острым шестым чувством. Их способность распознавать скрытые мотивы и чувствовать напряжение в обстановке часто делает их почти пророческими. Хотя они редко говорят об этом вслух, они почти всегда знают, кто им лжет, кто их испытывает, и когда следует реагировать.

Рак

Раки инстинктивно чувствуют, когда пора отступить или вступиться за тех, кого они любят. Их интуиция основана на глубокой связи с эмоциями, как своими собственными, так и чужими. Им не нужно говорить, чтобы понять, что происходит в отношениях, им достаточно наблюдать за поведением.

