#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
538.13
624.88
6.64
Советы

Астрологи назвали знаки с сильно развитым "шестым чувством"

Таро, гадания, расклады, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 05:20 Фото: pexels
В астрологии есть знаки, которые не только прислушиваются к своему внутреннему голосу, но и полагаются на него при принятии важных решений, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астрологи Mixnews, их интуиция сильна, остра и редко их подводит.

Рыбы

Рыбы – самый интуитивный знак зодиака. Они чувствуют энергию пространства, людей и ситуаций. Их эмпатия обусловлена ​​природной способностью чувствовать правду, даже когда ее не говорят. Они часто понимают, что что-то не так, задолго до того, как это проявится.

Скорпион

Скорпионы обладают глубоким эмоциональным интеллектом и острым шестым чувством. Их способность распознавать скрытые мотивы и чувствовать напряжение в обстановке часто делает их почти пророческими. Хотя они редко говорят об этом вслух, они почти всегда знают, кто им лжет, кто их испытывает, и когда следует реагировать.

Рак

Раки инстинктивно чувствуют, когда пора отступить или вступиться за тех, кого они любят. Их интуиция основана на глубокой связи с эмоциями, как своими собственными, так и чужими. Им не нужно говорить, чтобы понять, что происходит в отношениях, им достаточно наблюдать за поведением.

Ранее астрологи назвали самых больших эгоистов среди знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Самые современные знаки зодиака назвали астрологи
00:55, 25 августа 2024
Самые современные знаки зодиака назвали астрологи
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются самые худшие мужья
15:44, 20 ноября 2023
Астрологи назвали знаки зодиака, из которых получаются самые худшие мужья
Астрологи вычислили знаки зодиака, которые не умеют говорить о чувствах
13:42, 08 декабря 2024
Астрологи вычислили знаки зодиака, которые не умеют говорить о чувствах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: