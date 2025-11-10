Астрологи перечислили знаки зодиака с самым вспыльчивым характером

Как считают астрологи, есть знаки, которые хранят спокойствие, словно дзенские монахи, а есть те, для кого одного неверного тона или взгляда достаточно, чтобы взорвать вулкан эмоций, сообщает Zakon.kz.

Как выяснили специалисты Mixnews, вот четыре знака, чьи нервы натянуты, как гитарная струна.

Овен

Овны реагируют импульсивно и без фильтра. Если что-то их раздражает, вы сразу же поймете это без промедления. Они не прибегают к тактике и не сдерживают эмоции: они показывают то, что чувствуют. Хотя их гнев непродолжителен, его интенсивность легендарна.

Лев

Львы не из тех, кто взрывается без причины, но если они чувствуют угрозу своему авторитету или гордости, сцена гарантирована. Их гнев не бурный, как у Овнов, а театральный: каждое слово имеет вес, каждый взгляд – послание. Когда Лев вспыхивает, это похоже на сцену из фильма с драматичной музыкой на заднем плане.

Скорпион

Скорпионы редко кричат, но их гнев обладает запоминающейся холодностью. Когда что-то их задевает, они реагируют не сразу – они наблюдают, запоминают и ждут подходящего момента. Их гнев – это не вспышка, а стратегия. Лучше их не провоцировать, потому что, перейдя черту, они совершают поступки, которые ощущаются еще долго.

Близнецы

Близнецы обаятельны, но когда они добиваются своего, их резкие слова могут удивить. В один момент они улыбаются, а в следующий – ведут словесную дуэль, словно профессионалы. Их гнев непродолжителен, но взрывоопасен. Высказав все, что у них на уме, они быстро приходят в себя, но вам потребуется время, чтобы прийти в себя.

Ранее астрологи сообщали, что три знака зодиака вот-вот оставят все проблемы в прошлом.