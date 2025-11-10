Можно ли есть яйца каждый день на завтрак

Яйца – привычный и доступный продукт, богатый белком, витаминами и минералами. Одно яйцо содержит около 6 г белка, витамины А, Е, В12, фолат (В9) и лютеин, которые поддерживают зрение, здоровье нервной системы, клетки крови и сердечно-сосудистую систему, сообщает Zakon.kz.

Также белок сосредоточен в белке яйца, а желток содержит жиры, холестерин и антиоксиданты, которые могут улучшать память и защищать сердце.

Сколько яиц безопасно есть

По мнению диетолога Сьюзен Кэмпбелл, если нет сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и уровень холестерина нормальный, можно съедать одно целое яйцо ежедневно.

При наличии проблем со здоровьем рекомендуется ограничиться 3-4 яйцами в неделю.

Важно также готовить яйца без добавления животных жиров (сливочного масла, бекона, сала).

Как приготовить, чтобы сохранить пользу

Лучше слегка недоваривать желток – всмятку или глазунью – так сохраняются витамины и полезные жиры. Сырые яйца есть не рекомендуется из-за риска сальмонеллы.

Мера и разнообразие

Яйца – полезны, но, как отмечено в публикации издания РБК Life, важна умеренность. Полное исключение яиц из рациона допустимо, если питание разнообразное: все необходимые микро- и макроэлементы можно получить из других продуктов.

