Можно ли есть яйца каждый день на завтрак
Также белок сосредоточен в белке яйца, а желток содержит жиры, холестерин и антиоксиданты, которые могут улучшать память и защищать сердце.
Сколько яиц безопасно есть
По мнению диетолога Сьюзен Кэмпбелл, если нет сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и уровень холестерина нормальный, можно съедать одно целое яйцо ежедневно.
При наличии проблем со здоровьем рекомендуется ограничиться 3-4 яйцами в неделю.
Важно также готовить яйца без добавления животных жиров (сливочного масла, бекона, сала).
Как приготовить, чтобы сохранить пользу
Лучше слегка недоваривать желток – всмятку или глазунью – так сохраняются витамины и полезные жиры. Сырые яйца есть не рекомендуется из-за риска сальмонеллы.
Мера и разнообразие
Яйца – полезны, но, как отмечено в публикации издания РБК Life, важна умеренность. Полное исключение яиц из рациона допустимо, если питание разнообразное: все необходимые микро- и макроэлементы можно получить из других продуктов.
