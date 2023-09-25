Диетолог назвала продукты, которые полезно есть перед сном
По информации "Медикфорум", в число продуктов, богатых мелатонином, входят виноград, клубника, бананы, гранаты, морковь, помидоры, брокколи, рис, лосось, яйца, твердый сыр, грецкие орехи, миндаль, мед.
Также Соломатина отнесла сюда и кисломолочные изделия. Они не только полезны для микрофлоры кишечника, но и дают триптофан, благодаря которому организм успокаивается и быстро засыпает.
Диетолог посоветовала периодически есть на ужин рыбу. Благодаря ее употреблению увеличивается выработка серотонина, избавляющего от тревоги и напряжения. Помимо того, бороться с тревогой помогает миндаль, который является богатым источником магния.
Ранее диетологи рассказали, какие овощи обязательно должны входить в осенний рацион.