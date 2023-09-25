Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог назвала продукты, которые полезно есть перед сном

Диетолог назвала продукты, которые полезно есть перед сном Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Елена Соломатина перечислила полезные перед сном "успокоительные" продукты. К ним относятся богатые источники мелатонина – вещества, поддерживающего здоровую деятельность нервной системы, ее способность переключаться на отдых и расслабляться, сообщает Zakon.kz.

По информации "Медикфорум", в число продуктов, богатых мелатонином, входят виноград, клубника, бананы, гранаты, морковь, помидоры, брокколи, рис, лосось, яйца, твердый сыр, грецкие орехи, миндаль, мед.

Также Соломатина отнесла сюда и кисломолочные изделия. Они не только полезны для микрофлоры кишечника, но и дают триптофан, благодаря которому организм успокаивается и быстро засыпает.

Диетолог посоветовала периодически есть на ужин рыбу. Благодаря ее употреблению увеличивается выработка серотонина, избавляющего от тревоги и напряжения. Помимо того, бороться с тревогой помогает миндаль, который является богатым источником магния.

Ранее диетологи рассказали, какие овощи обязательно должны входить в осенний рацион.

Читайте также

Специалисты спорят о пользе и вреде жвачки
Специалисты спорят о пользе и вреде жвачки
птица
Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 сентября
Астрономы предупредили землян о мощной магнитной бури
Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрономы предупредили землян о мощной магнитной бури
Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления