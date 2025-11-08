#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.02
607.55
6.5
Советы

Почему пить кофе весь день вредно

чашки, кофе, врач, польза, вред, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 09:52 Фото: pexels
Кофе любят все, и, судя по мнению диетолога Софьи Ковановой, 2-3 чашки в день – это нормально. Главное – не забывать делать паузы между напитками, чтобы дать организму отдохнуть, сообщает Zakon.kz.

"Поскольку кофе выводится не 20 минут, как полагают некоторые, а в течение 4-5 часов воздействует на клетки, а в некоторых научных статьях указано, что концентрация в крови до 6 часов, не стоит цедить его весь день. Будет больше суеты и тревожности, нежели продуктивной работы", – подчеркивает Кованова.

Диетолог в разговоре с изданием "АиФ" также отметила, что кофе несовместим с некоторыми препаратами и может усилить или, наоборот, ослабить их действие.

"Если назначавший вам препараты врач разрешил кофе, то его можно пить. Если вы не знаете, как кофе влияет на препараты, которые вы принимаете, то лучше воздержаться".Софья Кованова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Кроме того, не так давно мы рассказывали, какое сладкое можно есть без чувства вины. Более безопасными вариантами, по словам нутрициолога Анны Дивинской, являются зефир, мармелад и пастила.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сколько чашек кофе можно пить в день
23:53, 12 августа 2023
Сколько чашек кофе можно пить в день
Правда ли, что пить кофе вредно
17:42, 30 сентября 2024
Правда ли, что пить кофе вредно
Почему после кофе нужно пить воду
09:32, 12 июля 2023
Почему после кофе нужно пить воду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: