Почему пить кофе весь день вредно

Кофе любят все, и, судя по мнению диетолога Софьи Ковановой, 2-3 чашки в день – это нормально. Главное – не забывать делать паузы между напитками, чтобы дать организму отдохнуть, сообщает Zakon.kz.

"Поскольку кофе выводится не 20 минут, как полагают некоторые, а в течение 4-5 часов воздействует на клетки, а в некоторых научных статьях указано, что концентрация в крови до 6 часов, не стоит цедить его весь день. Будет больше суеты и тревожности, нежели продуктивной работы", – подчеркивает Кованова.

Диетолог в разговоре с изданием "АиФ" также отметила, что кофе несовместим с некоторыми препаратами и может усилить или, наоборот, ослабить их действие.

"Если назначавший вам препараты врач разрешил кофе, то его можно пить. Если вы не знаете, как кофе влияет на препараты, которые вы принимаете, то лучше воздержаться". Софья Кованова

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

