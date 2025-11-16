Воскресенье станет днем неожиданных решений: что ждет знаки зодиака
Овен (21 марта – 19 апреля)
День подтолкнет к выбору, который вы откладывали. Не бойтесь перемен – они работают на вас.
Телец (20 апреля – 20 мая)
Воскресенье может нарушить планы, но в итоге откроет удобный вариант, которого вы не замечали.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Неожиданный разговор изменит отношение к человеку или ситуации. Старайтесь слушать больше, чем говорить.
Рак (21 июня – 22 июля)
Появится шанс закрыть давний вопрос. Он разрешится проще, чем вы ожидали.
Лев (23 июля – 22 августа)
День потребует внимания к мелочам. Одно неверное слово может изменить тон разговора – следите за интонацией.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Воскресенье принесет ясность. Вы увидите, что мешало двигаться дальше, и примете решение без колебаний.
Весы (23 сентября – 22 октября)
Возможны колебания в настроении. Сложное обсуждение лучше перенести на вечер – там будет больше гармонии.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Неожиданное известие заставит взглянуть на ситуацию иначе. Реакция определит дальнейшее развитие событий.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Воскресенье подойдет для активных шагов. Значимое решение даст неожиданный, но полезный результат.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Вы можете почувствовать давление обстоятельств. Не спешите отвечать – пауза сейчас ценнее активности.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Планы изменятся внезапно, но новые варианты окажутся лучше старых. День требует гибкости.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Интуиция подскажет выход из сложной ситуации. Доверяйте первым ощущениям – сегодня они точны.
