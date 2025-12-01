#АЭС в Казахстане
Советы

Названы 4 знака зодиака, которые в декабре 2025 года примут лучшее решение в своей жизни

Одежда, выбор, комната, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 05:20 Фото: pexels
В декабре 2025-го звезды сходятся так, что для некоторых знаков начинается настоящий "момент истины". Месяц несет ясность, смелость и внутреннюю собранность – все, что нужно для перемен, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, в этом ясном космическом воздухе четыре знака оказываются готовы сделать шаг, который будут вспоминать годами.

Близнецы

Для Близнецов декабрь – это яркий прожектор прямо в сердце вашей правды. Полная Луна 4 декабря случается в вашем знаке и буквально озаряет все, что вы избегали или откладывали. Нептун, перестав путать вашу карьерную траекторию, вдруг дает четкое понимание, куда вам идти дальше. Может вспыхнуть идея о смене работы, переезде, обучении – то, что долго зрело внутри. Новолуние в секторе партнерств позволяет сделать важный выбор в отношениях – начать что-то новое или вывести существующий союз на другой уровень.

Рак

Раки обычно идут осторожно, но декабрь дарит редкую отвагу. Юпитер до начала месяца был в вашем знаке, оставив после себя свет, надежду и энергию для перемен. Сатурн, управляющий вашей зоной карьеры, больше не тормозит процессы – наоборот, подталкивает к росту. Многие Раки наконец получат предложение, к которому шли весь год, или решатся на долгожданный профессиональный переход. Марс и Венера в вашем знаке партнерства создают мощную поддержку – вы не одиноки, рядом есть люди, готовые идти с вами.

Стрелец

Декабрь – праздник души для Стрельцов. Марс, который долго подгонял вас к действию, помог понять, чего вы хотите на самом деле. Даже замедление в ноябре оказалось полезным – оно вычистило лишнее и дало честность перед собой. Полная Луна в Близнецах подсветила сферу отношений: возможно, вы сделали важный вывод о партнерстве – куда двигаться, что менять, кого отпускать. Юпитер, ваш покровитель, все лето перетасовывал ваш внутренний мир – и теперь вы готовы применить этот рост на деле.

Козерог

Козероги весь год преодолевали испытания – и теперь, когда Сатурн вышел из ретрограда, напряжение спало. 16 декабря Марс входит в ваш знак – и это один из самых мощных астрологических импульсов к достижению цели. У вас появляется энергия, решимость и ощущение, что "могу все". Солнце 22 декабря начинает ваш сезон – вы выходите в центр внимания, становитесь заметнее и привлекательнее для новых возможностей. 25 декабря Венера входит в ваш знак, добавляя удачу в делах и теплоту в отношениях. Это время, когда легко заключать партнерства – и деловые, и личные.

Ранее было названо несчастливое число по каждому знаку зодиака.

Аксинья Титова
