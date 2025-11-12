#АЭС в Казахстане
Советы

Названы знаки зодиака, которым поможет Вселенная до конца 2025 года

Люди, природа, животные, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 05:20 Фото: pixabay
К концу 2025 года некоторые знаки зодиака окажутся на пороге перемен. По крайней мере, так обещают астрологи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, пока мир занят суетой, четыре знака зодиака уже чувствуют: грядет нечто большее. Не тревога – предчувствие. Не хаос – настройка.

Овен

Ты будто долго стоял на старте, удерживая себя, пока все инстинкты кричали "вперед". Конец 2025 года – момент, когда твой внутренний мотор снова запускается. Но это уже не слепой порыв, а точное движение. Марс, твой покровитель, усиливает страсть, но направляет ее с холодной решимостью. Ты чувствуешь: время действовать. В работе, в творчестве, в свободе – ты готов перестать ждать и начать создавать.

Рак

Ты прожил вторую половину года внутри себя. Как будто погружался в прошлое – вспоминал, исцелял, прощал. Местами было больно, но теперь ты стал глубже. Нептун в Рыбах усиливает твою чувствительность, превращая ее в силу. Твои сны – не случайность. Повторяющиеся образы, странные совпадения, внезапные озарения – это не мистика, а язык Вселенной, понятный сердцем.

Лев

Ты привык сиять. Но в этом году свет потускнел. Жизнь заставила остановиться, прислушаться, снять маску. Были моменты, когда ты сомневался в себе, но конец года приносит новую энергию – тихую, зрелую, настоящую. Плутон в Водолее разрывает последние нити прошлого. То, что держалось на гордости, формальности, страхе быть не таким – уходит. Остается только ты – сильный, глубокий и по-настоящему живой.

Весы

Для тебя этот год – про потерю равновесия. Все качнулось: люди, решения, путь. Но Вселенная не рушит твой мир – она его перенастраивает. Уран будоражит устоявшееся, приглашая отказаться от привычной игры в "всем угодить". Впервые ты чувствуешь: гармония невозможна без правды. Иногда нужно сказать "нет", чтобы позволить себе "да".

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака с самым вспыльчивым характером.

Аксинья Титова
