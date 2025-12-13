#Казахстан в сравнении
Названы знаки зодиака, для которых декабрь 2025 станет судьбоносным

Человек, елка, Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 05:20 Фото: freepik
Астрологи уверены: у некоторых знаков зодиака декабрь 2025 года ощущается не как финальная точка, а как старт совершенно нового жизненного этапа, сообщает Zakon.kz.

Как считают астрологи Mixnews, это месяц, когда многие почувствуют, что работа, отношения, привычки, которые раньше устраивали, вдруг ощущаются чужими. На смену приходит желание создавать, помогать, быть честнее с собой.

Рыбы

Для Рыб декабрь – момент просветления. Нептун, ваш управитель, разворачивается в последнем градусе знака: редчайший аспект, который завершает многолетний период размытости и сомнений. Вместо хаоса приходит ясность: вы начинаете чувствовать свое истинное направление – в творчестве, духовной практике, помощи людям. Лунные фазы подсвечивают карьеру: ваши таланты требуют более заметного пространства.

Дева

Для Дев декабрь приносит усталость от роли "вечного спасателя". Северный узел зовет в сторону духовного роста, а Южный в Деве просит отпустить контроль, который давно стал тяжелым грузом. Полная Луна высветит баланс между домом и карьерой: где вы давно действуете из обязанности, а не из желания? Ваша новая миссия – соединить практичность с глубиной.

Рак

Для Раков декабрь – время пересмотра представлений о доме, заботе и безопасности. Юпитер в ретроградном движении направляет внимание внутрь: что действительно приносит покой? Что давно пора отпустить? Полная Луна потревожит скрытые переживания, а Новолуние предложит новые привычки, которые укрепляют тело и психику. Ваша миссия развивается в сторону эмоционального лидерства.

Ранее были названы знаки зодиака, которых ждет декабрьское преображение.

Аксинья Титова
