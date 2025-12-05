Казахстанцам напомнили о важном запретe на кредиты
Фото: pexels
Жители Казахстана могут запретить оформление кредитов и микрозаймов на свое имя через мобильное приложение eGov Mobile. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).
Стоит уточнить, что ограничение действует бессрочно, однако при необходимости его можно отменить в любой момент.
Услуга предназначена исключительно для личного обращения граждан.
Аналогичная возможность доступна и на портале eGov.kz.
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:
- авторизоваться на сайте eGov.kz и открыть раздел "Таможня и налоги";
- выбрать подраздел "Экономика и финансы" и услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов";
- заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом в личном кабинете.
Для наглядности специалисты предоставили ознакомительный видеролик.
