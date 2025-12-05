#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Советы

Казахстанцам напомнили о важном запретe на кредиты

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 10:54 Фото: pexels
Жители Казахстана могут запретить оформление кредитов и микрозаймов на свое имя через мобильное приложение eGov Mobile. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Стоит уточнить, что ограничение действует бессрочно, однако при необходимости его можно отменить в любой момент.

Услуга предназначена исключительно для личного обращения граждан.

Аналогичная возможность доступна и на портале eGov.kz.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

  • авторизоваться на сайте eGov.kz и открыть раздел "Таможня и налоги";
  • выбрать подраздел "Экономика и финансы" и услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов";
  • заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП;
  • ознакомиться с результатом в личном кабинете.

Для наглядности специалисты предоставили ознакомительный видеролик.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 10:54
В Казахстане меняют порядок регистрации по месту жительства: что нужно знать

25 ноября 2025 года мы рассказывали также о том, что казахстанцы могут оформить услугу "Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью" через мобильное приложение eGov Mobile.

