Казахстанцам напомнили о важном запретe на кредиты

Жители Казахстана могут запретить оформление кредитов и микрозаймов на свое имя через мобильное приложение eGov Mobile. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ).

Стоит уточнить, что ограничение действует бессрочно, однако при необходимости его можно отменить в любой момент. Услуга предназначена исключительно для личного обращения граждан. Аналогичная возможность доступна и на портале eGov.kz. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо: авторизоваться на сайте eGov.kz и открыть раздел "Таможня и налоги";

выбрать подраздел "Экономика и финансы" и услугу "Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов";

заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП;

ознакомиться с результатом в личном кабинете.

