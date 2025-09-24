Казахстанцам показали, как получить ключи ЭЦП удаленно

В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) казахстанцам показали, как получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую видеоинструкцию опубликовали в Instagram НИТ.

"Помимо получения ЭЦП через портал eGov, вы также можете оформить ее с помощью мобильного приложения eGov Mobile. Этот процесс занимает не более 5 минут... При выпуске ЭЦП на ваш мобильный телефон поступит сообщение с текстом: "Выпущены ключи ЭЦП НУЦ РК по шаблону "Физическое лицо ГОСТ 2015 – удаленная идентификация", – отметили в пресс-службе АО.

11 августа 2025 года в Казахстане ввели упрощенную систему получения ЭЦП – услугу перевели полностью в онлайн-формат. Как получить ключи электронной цифровой подписи удаленно через портал egov.kz можете узнать здесь.

Отметим, что ранее ключи электронной цифровой подписи можно было получить как онлайн, так и при обращении в ЦОНы.