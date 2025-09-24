#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Общество

Казахстанцам показали, как получить ключи ЭЦП удаленно

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 18:05 Фото: pexels
В пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) казахстанцам показали, как получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую видеоинструкцию опубликовали в Instagram НИТ.

"Помимо получения ЭЦП через портал eGov, вы также можете оформить ее с помощью мобильного приложения eGov Mobile. Этот процесс занимает не более 5 минут... При выпуске ЭЦП на ваш мобильный телефон поступит сообщение с текстом: "Выпущены ключи ЭЦП НУЦ РК по шаблону "Физическое лицо ГОСТ 2015 – удаленная идентификация", – отметили в пресс-службе АО.

11 августа 2025 года в Казахстане ввели упрощенную систему получения ЭЦП – услугу перевели полностью в онлайн-формат. Как получить ключи электронной цифровой подписи удаленно через портал egov.kz можете узнать здесь.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 18:05
Казахстанцам напомнили важные детали по использованию ЭЦП и штрафах за ее передачу

Отметим, что ранее ключи электронной цифровой подписи можно было получить как онлайн, так и при обращении в ЦОНы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Три телефона и три часа: казахстанка победила в гонке за билетом для сына на матч "Кайрат" – "Реал"
17:32, Сегодня
Три телефона и три часа: казахстанка победила в гонке за билетом для сына на матч "Кайрат" – "Реал"
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачёвой хотят превратить в храм
15:58, Сегодня
Замок Максима Галкина и Аллы Пугачёвой хотят превратить в храм
"Будет эксклюзив": Кайрат Нуртас раскрыл имена звезд, которые выступят на его концерте
15:32, Сегодня
"Будет эксклюзив": Кайрат Нуртас раскрыл имена звезд, которые выступят на его концерте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: