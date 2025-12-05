Сберегательные депозиты в тенге: что важно знать каждому казахстанцу

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) заявили, что сберегательные депозиты в тенге набирают популярность среди населения. Поэтому специалисты решили рассказать об основных особенностях этого финансового инструмента, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным фонда, по итогам 10 месяцев 2025 года такие депозиты прибавили в объеме 46,6%, а за год – 59,7%, или 1,4 трлн тенге, и на 1-е ноября достигли 3,8 трлн тенге.

1. Готовность "заморозить" деньги на весь срок вклада

Эксперты подчеркивают, что сберегательные вклады подходят тем вкладчикам, кто готов держать деньги на вкладе до конца срока, не рассматривая досрочное снятие.

В казахстанских банках доступны сберегательные вклады с различными сроками – от одного месяца до более двух лет. Самые распространенные предложения – 3 месяца, 6 месяцев и один год.

Планировать срок важно, так как сберегательные вклады являются по своей сути "неснимаемыми" депозитами. Они не предусматривают досрочного снятия, даже частичного, только полное досрочное закрытие вклада. В этом случае банк практически обнулит начисленное вознаграждение, а деньги могут быть выданы только через 30 дней. Эти условия будут одинаковыми во всех банках, так как предусмотрены в Гражданском кодексе.

"Если вкладчики готовы размесить сберегательный вклад под повышенную ставку, то эксперты рекомендуют необходимый запас оставлять на простом несрочном депозите – процент ниже, но защищает от инфляции, и доступ к сбережениям сверх неснижаемого остатка возможен без ограничений". Пресс-служба КФГД

2. Рассматриваете банковский депозит как защиту крупных сбережений?

Накопление на первоначальный взнос, образование, крупную покупку или сохранение денег после продажи недвижимости – независимо от целей сберегательные вклады дают двойную защиту.

Во-первых, за счет повышенных ставок обеспечена защита от инфляции. По результатам мониторинга сайтов банков, в данный момент доходность по сберегательным вкладам на 6 месяцев достигает 18,6-20% годовых, в зависимости от возможности пополнения. При текущем уровне инфляции 12,4%, реальная доходность, то есть "зона", где сбережения не только сохраняют свою покупательную способность, но и приносят доход, может превышать 7%.

Наибольшая доля на депозитном рынке сохраняется за несрочными депозитами.

Во-вторых, сберегательные вклады в тенге являются самым защищенным финансовым инструментом на казахстанском рынке сегодня. По всем депозитам физических лиц, кроме депозитов, открытых в исламских банках, предусмотрена гарантия.

3. Готовность следить за трендами на депозитном рынке

В казахстанских банках доступны сберегательные вклады как без пополнения, так и с пополнением. Ставки по первым – выше, но вторые позволяют фиксировать текущую доходность, если она высокая, и для будущих сбережений. Все зависит от текущих условий.

На практике сегмент сберегательных вкладов как с правом пополнения, так и без реагирует на динамику базовой ставки Национального банка.

"Всегда обращайте внимание не только на ставку вознаграждения по вкладу, но и на репутацию и надежность банка, ответственно подходите к оценке его финансового состояния и мониторингу новостей и даже при высоком доверии размещайте вклады в пределах максимальных гарантируемых сумм". Пресс-служба КФГД

