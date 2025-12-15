#Казахстан в сравнении
Советы

Самые большие гурманы зодиака: какие знаки любят поесть больше всего

Еда, человек, хлеб, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 20:21 Фото: pexels
Астрология предлагает нам интересный взгляд на наши самые сокровенные страсти, и одна из самых сладких, безусловно, – это любовь к гастрономии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, для некоторых знаков зодиака еда – не просто топливо, а образ жизни, искусство и неиссякаемый источник радости.

Телец

Телец – синоним гурманства. Их управительница Венера наделила их утонченным вкусом ко всем земным удовольствиям, и еда занимает в этом списке первое место. Тельцы едят не для того, чтобы жить, а для того, чтобы есть. Для них прием пищи – это священный ритуал, требующий времени, качественных ингредиентов и полной отдачи моменту.

Рак

Для чувствительных Раков еда неразрывно связана с эмоциями, домом и безопасностью. Они – мастера уютной еды, блюд, которые возвращают нас в детство и дарят ощущение тепла и принадлежности. Приготовление еды для других – их основной язык любви. Для них нет большего удовольствия, чем собрать семью и друзей за столом, полным домашних деликатесов, приготовленных по секретным рецептам, унаследованным от бабушки.

Лев

Львы любят драму, роскошь и зрелищность, и гастрономия служит для них идеальной сценой. Для них еда – это не только вкус, но и целостное впечатление. Они хотят оказаться в новом ресторане, отмеченном звездой Мишлен, выпить самого дорогого шампанского и попробовать блюда, названия которых едва могут выговорить. Подача для них так же важна, как и вкус – блюдо должно выглядеть эффектно и быть достойным публикации в социальных сетях.

Весы

Как и Тельцом, Весами управляет Венера, но их подход к еде более утончен и ориентирован на эстетику и гармонию. Весы – истинные ценители искусства сервировки стола. Для них идеальная еда – это идеально сбалансированная еда, как по вкусу, так и по внешнему виду. Они ценят тонкие ароматы, элегантную подачу и гармоничную атмосферу. Шум, толпа и беспорядок на столе могут испортить даже самую вкусную трапезу.

Ранее сообщалось, что новогодние угощения могут угрожать здоровью аллергиков и астматиков.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
