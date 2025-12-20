#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
517.66
606.49
6.44
Советы

Врач назвала допустимое количество чашек кофе и чая в день

кофе, кофеин, здоровье, совет, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 21:36 Фото: pixabay
Российский диетолог Надежда Литвинова-Гразион считает, что организму требуется от 2,5 до 5 часов, чтобы полностью переработать кофеин. Поэтому людям с быстрым метаболизмом можно позволить себе не более пяти-шести чашек этого бодрящего напитка в день, сообщает Zakon.kz.

Людям с медленным обменом вечеств Надежда Литвинова-Гразион рекомендует выпивать не больше двух кружек кофе, при этом врач рассказала, что кофеин содержится не только в кофе, пишет "Лента.ру".

"Кофеин есть в чае, шоколаде, газированных и энергетических напитках. Безопасная суточная норма чая – четыре-пять чашек", – отметила врач.

Специалист напомнила, что при хронических заболеваниях, особенно гипертонии, а также беременным и женщинам, принимающим оральные контрацептивы, употребление кофе желательно сократить.

Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, почему лучше пить свежеcмолотое зерновое кофе без добавления молока.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Сколько чашек кофе можно пить в день
23:53, 12 августа 2023
Сколько чашек кофе можно пить в день
Названы десять аргументов против кофе
11:52, 27 января 2023
Названы десять аргументов против кофе
Почему пить кофе весь день вредно
09:52, 08 ноября 2025
Почему пить кофе весь день вредно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: