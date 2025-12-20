Врач назвала допустимое количество чашек кофе и чая в день
Фото: pixabay
Российский диетолог Надежда Литвинова-Гразион считает, что организму требуется от 2,5 до 5 часов, чтобы полностью переработать кофеин. Поэтому людям с быстрым метаболизмом можно позволить себе не более пяти-шести чашек этого бодрящего напитка в день, сообщает Zakon.kz.
Людям с медленным обменом вечеств Надежда Литвинова-Гразион рекомендует выпивать не больше двух кружек кофе, при этом врач рассказала, что кофеин содержится не только в кофе, пишет "Лента.ру".
"Кофеин есть в чае, шоколаде, газированных и энергетических напитках. Безопасная суточная норма чая – четыре-пять чашек", – отметила врач.
Специалист напомнила, что при хронических заболеваниях, особенно гипертонии, а также беременным и женщинам, принимающим оральные контрацептивы, употребление кофе желательно сократить.
Ранее диетолог Антон Поляков рассказал, почему лучше пить свежеcмолотое зерновое кофе без добавления молока.
