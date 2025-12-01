#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Советы

Откажитесь немедленно: диетолог разоблачил популярный напиток

кофе, стакан, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 16:29 Фото: pexels
От употребления растворимого кофе лучше отказаться, а предпочтение отдавать свежеcмолотому зерновому без добавления молока. Об этом заявил диетолог Антон Поляков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, самым полезным вариантом является кофе из свежемолотых зерен.

"Растворимый кофе – это, по сути, химический продукт. Лучше избегать растворимых и сублимированных видов".

Диетолог в разговоре с АиФ также отметил, что кофе стоит пить только в черном виде, однако и среди таких напитков не все одинаково полезны.

"Эспрессо и ристретто – самые концентрированные варианты. Они противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таком случае лучше выбрать американо – он более мягкий и разбавленный", – пояснил Поляков.

Он также напомнил, что напитки с молоком, включая капучино, могут быть вредны, поскольку у многих взрослых наблюдается непереносимость цельного молока. Чтобы снизить возможный вред, можно заменить его растительным аналогом.

"Идеальный вариант – это свежемолотый кофе, сваренный в турке, без каких-либо добавок. Его лучше употреблять в утренние часы, наслаждаясь вкусом и ароматом", – резюмировал диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Мы еще рассказывали, что вместо жестких диет и экстремальных ограничений перед Новым годом можно использовать более щадящий и безопасный способ избавиться от лишних килограммов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Развеян миф о вреде растворимого кофе
00:12, 02 апреля 2025
Развеян миф о вреде растворимого кофе
Почему не стоит налегать на арбуз каждый день
13:42, 02 августа 2025
Почему не стоит налегать на арбуз каждый день
Назван продукт, от которого стоит навсегда отказаться
14:44, 04 октября 2023
Назван продукт, от которого стоит навсегда отказаться
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: