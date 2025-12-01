Откажитесь немедленно: диетолог разоблачил популярный напиток

От употребления растворимого кофе лучше отказаться, а предпочтение отдавать свежеcмолотому зерновому без добавления молока. Об этом заявил диетолог Антон Поляков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, самым полезным вариантом является кофе из свежемолотых зерен.

"Растворимый кофе – это, по сути, химический продукт. Лучше избегать растворимых и сублимированных видов".

Диетолог в разговоре с АиФ также отметил, что кофе стоит пить только в черном виде, однако и среди таких напитков не все одинаково полезны.

"Эспрессо и ристретто – самые концентрированные варианты. Они противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таком случае лучше выбрать американо – он более мягкий и разбавленный", – пояснил Поляков.

Он также напомнил, что напитки с молоком, включая капучино, могут быть вредны, поскольку у многих взрослых наблюдается непереносимость цельного молока. Чтобы снизить возможный вред, можно заменить его растительным аналогом.

"Идеальный вариант – это свежемолотый кофе, сваренный в турке, без каких-либо добавок. Его лучше употреблять в утренние часы, наслаждаясь вкусом и ароматом", – резюмировал диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Мы еще рассказывали, что вместо жестких диет и экстремальных ограничений перед Новым годом можно использовать более щадящий и безопасный способ избавиться от лишних килограммов.