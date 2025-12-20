Василиса Володина назвала два знака зодиака, которым станет легче в 2026 году

Известный астролог Василиса Володина заявила, что в 2026 году жизнь представителей двух знаков зодиака заметно упростится и станет более гармоничной, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 20 декабря рассказала в своем Instagram.

По словам Володиной, астрология должна не пугать людей, а приносить облегчение и радость. Именно поэтому она обратила внимание на грядущие изменения, связанные с движением высших планет по зодиакальному кругу.

Так, переход Урана в знак Близнецов, как отметила астролог, положительно скажется на жизни Стрельцов. Их повседневность станет более понятной, стабильной и предсказуемой.

Кроме того, Сатурн, который переместится в знак Овна, повлияет на представителей Рыб. По словам Володиной, их жизнь станет легче, радостнее и эмоционально комфортнее.

Астролог посоветовала "держаться поближе" к Стрельцам и Рыбам, отметив, что новая планетарная конфигурация создаст для этих знаков особенно благоприятную атмосферу.

