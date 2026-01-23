#Казахстан в сравнении
Советы

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в 2026 году разбогатеет

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 01:50 Фото: pixabay
Известный российский астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, представителей которого в 2026 году ждет особенно заметный финансовый рост и серьезные карьерные достижения, сообщает Zakon.kz.

По ее прогнозу, главным фаворитом года станут Овны. В 2026 году перед ними откроются новые возможности, однако успех потребует внимательности, выдержки и готовности преодолевать трудности. Астролог отмечает, что грядущий период принесет прогресс сразу в нескольких сферах, но именно финансовая окажется наиболее перспективной, пишет Клопс.Ru.

С начала года в знаке Овна будет находиться Сатурн – планета дисциплины, ответственности и структуры. Его влияние продлится около двух лет и, по словам Глобы, заставит представителей знака действовать более осознанно, грамотно распределять силы и доводить начатое до конца. Астролог подчеркивает, что этот период не стоит воспринимать как ограничение – напротив, он поможет заложить прочную основу для будущих побед, роста в карьере или развития собственного бизнеса.

В финансовом плане 2026 год может показаться непростым, но именно в этом, по мнению Глобы, кроется его главная сила. Сатурн может требовать строгого контроля расходов и вызывать ощущение нехватки средств, однако такие условия научат Овнов эффективно управлять деньгами и выбирать надежные направления для вложений. Это позволит им существенно увеличить доходы и создать устойчивый капитал.

Дополнительное влияние на Овнов окажет Нептун, усиливающий интуицию и способность замечать скрытые возможности. Астролог советует использовать это вдохновение практично, сочетая творческий подход с дисциплиной. Такой баланс, по ее словам, и станет ключом к баснословным заработкам в 2026 году.

Ранее астрологи назвали знак зодиака, мужчины которого никогда не изменяют.

Айсулу Омарова
