#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
517.66
606.49
6.44
Советы

Шиковать не стоит: Володина предупредила о непростом периоде перед праздниками

девушка, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 20:17 Фото: unsplash
Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, с чем столкнутся люди в новолуние 20 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Она предупредила о непростом периоде перед праздниками.

"Встречаем еще один лунный месяц 20 декабря. В гороскопе Новолуния ярко звучит напряжение между принципами Стрельца и Рыб – время, когда ожидания не совпадают с итогами. "Я думал, будет по-другому" – девиз этих дней. Все не так, как мечталось, предполагалось или планировалось. Везде чувствуется какое-то "накопленное напряжение", очень заметно это будет там, где многое строилось на ожиданиях, обещаниях и громких прогнозах. Теперь придется принимать вещи такими, как есть", – написала Володина в своем Telegram-канале сегодня, 19 декабря.

По ее словам, природа-погода могут накуролесить морозами, заносами, лопнувшими трубами, ледяными дождями и тому подобное.

"Все преодолимо, хоть и неприятно. Совет человеческий – ищите для всех личных задач экономные решения, шиковать не стоит: подарки по карману, траты на праздник по силам. Больше практичности и умеренности. Не ждем от жизни невозможного, ценим то, что есть. И готовимся к новому", – заключила Василиса.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, на которых зимнее солнцестояние окажет наибольшее влияние.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Пятница прекрасна только своим утром: Василиса Володина предупредила о сложностях
10:54, 21 февраля 2025
Пятница прекрасна только своим утром: Василиса Володина предупредила о сложностях
Астролог Володина предупредила: эта пятница сломает планы даже самых стойких
10:16, 07 ноября 2025
Астролог Володина предупредила: эта пятница сломает планы даже самых стойких
Василиса Володина поделилась советами на 26 июля
10:01, 26 июля 2025
Василиса Володина поделилась советами на 26 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: