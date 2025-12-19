Шиковать не стоит: Володина предупредила о непростом периоде перед праздниками

Известный российский астролог Василиса Володина рассказала, с чем столкнутся люди в новолуние 20 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Она предупредила о непростом периоде перед праздниками.

"Встречаем еще один лунный месяц 20 декабря. В гороскопе Новолуния ярко звучит напряжение между принципами Стрельца и Рыб – время, когда ожидания не совпадают с итогами. "Я думал, будет по-другому" – девиз этих дней. Все не так, как мечталось, предполагалось или планировалось. Везде чувствуется какое-то "накопленное напряжение", очень заметно это будет там, где многое строилось на ожиданиях, обещаниях и громких прогнозах. Теперь придется принимать вещи такими, как есть", – написала Володина в своем Telegram-канале сегодня, 19 декабря.

По ее словам, природа-погода могут накуролесить морозами, заносами, лопнувшими трубами, ледяными дождями и тому подобное.

"Все преодолимо, хоть и неприятно. Совет человеческий – ищите для всех личных задач экономные решения, шиковать не стоит: подарки по карману, траты на праздник по силам. Больше практичности и умеренности. Не ждем от жизни невозможного, ценим то, что есть. И готовимся к новому", – заключила Василиса.

